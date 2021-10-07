Київрада збільшила фінансування на капітальні ремонти об’єктів столиці

Зміни до Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2021–2023 роки підтримав 101 депутат

Зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021–2023 роки уточнюють показники в частині кошторисної вартості проєктів

Київська міська рада внесла зміни до Програми економічного і соціального розвитку Києва на 2021–2023 роки. Відповідне рішення в цілому підтримав 101 депутат під час сьогоднішнього засідання. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Зміни, зокрема, передбачають збільшення фінансування на капітальні ремонти об’єктів столиці за рахунок бюджету розвитку, субвенції із державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, субвенції місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, а також за рахунок коштів Дорожнього фонду.

За рахунок цих джерел проведуть:

капітальні ремонти житлово-комунального господарства столиці, а саме асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, теплових мереж;

буде модернізовано модульні індивідуальні теплові пункти та їх обладнання в житлових будинках;

будуть виконані ремонтні роботи на об’єктах освіти та культури;

передбачено також виділення коштів на ліквідацію наслідків буревію в Оболонському районі столиці. Зокрема, будуть проведені роботи з відновлення огорож, навісів, дитячих майданчиків у закладах дошкільної освіти.

За рахунок додаткових асигнувань зі спеціального фонду бюджету Києва буде:

завершено першу чергу реконструкції гімназії № 59 імені О. М. Бойченка;

роботи з реконструкції будівлі гімназії №179 з урахуванням субвенції Державного бюджету України «Спроможна школа для кращих результатів»;

реконструкцію нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на вулиці Миколи Закревського, 101-А у Деснянському районі для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини тощо.

Також капітально відремонтують Стежки здоров’я в парку Партизанської слави, сквер на розі вулиці М. Донця та проспекту Відрадного в Солом’янському районі та окремі локації у Гідропарку (велодоріжка «Місто спорту»). Крім того, розпочнеться облаштування лижоролерної траси на території Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №15 на вул. Ягідній, 2.

Зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021–2023 роки також уточнюють показники в частині кошторисної вартості проєктів, термінів їх реалізації, фактично виконаних обсягів робіт, вартості проєктних робіт відповідно до укладених договорів тощо. Також враховуються перерозподіли капітальних видатків у межах бюджетних призначень окремим розпорядникам бюджетних коштів, затверджені розпорядженнями КМДА.

Нагадаємо, 7 жовтня Київська міська рада ухвалила проєкт рішення «Про затвердження змін до міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020–2022 роки».

Також Київрада внесла зміни до міської цільової програми «Столична культура: 2019–2021 роки» задля ефективного використання коштів столичного бюджету.