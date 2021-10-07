Київрада виділила кошти на реконструкцію легендарного кінотеатру

Столичні заклади культури отримають додаткову підтримку

Київська міська рада внесла зміни до міської цільової програми «Столична культура: 2019–2021 роки» задля ефективного використання коштів столичного бюджету. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації, депутат Київської міської ради Валентин Мондриївський.

«Внесені зміни допоможуть збалансувати Програму та перерозподілити кошти на справді важливі заходи: підтримку столичних закладів культури та парків культури і відпочинку, а також на реконструкцію будівлі кінотеатру «Київська Русь». Загалом, рішення дозволить ефективно використати бюджетні кошти, підтримати галузь культури в умовах пандемії та зекономити для бюджету 524 млн грн за три роки», – розповів Мондриївський.

За його словами, зміни передбачають виключення частини заходів, які не вдалося реалізувати через карантинні обмеження, адаптацію запланованих проєктів відповідно до епідеміологічної ситуації в місті, а також перерозподіл коштів на інші заходи, які мають відбутися ще цього року.

«Попри пандемію та постійні карантинні обмеження наші заклади культури продовжують утримувати доступні ціни на квитки та зберігати право пільгового відвідування для киян. Зокрема, йдеться про програму єдиного квитка та спеціальні пропозиції для багатодітних родин, школярів, студентів, пенсіонерів, людей з інвалідністю, учасників бойових дій та учасників АТО/ООС тощо. Саме тому ми маємо додатково підтримати діяльність наших комунальних театрів, кінотеатрів, бібліотек, музеїв та парків культури», – підкреслив Мондриївський.

Посадовець додав, що наразі триває робота над новою міською цільовою програмою «Столична культура: 2022–2024 роки».

Раніше повідомлялося, що реконструкція столичного кінотеатру «Київська Русь» може початися в кінці 2021 року.

Такий вигляд матиме кінотеатр «Київська Русь» після реконструкції. Фото: «Київкінофільм»

Ремонт легендарного кінотеатру займе до трьох років. На цей період він буде закритий. У «Київкінофільмі» зазначають, що сучасні технології будівництва дозволяють вкластися у відведений час. І ремонт реально зробити при безперервному фінансуванні.