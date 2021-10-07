Київрада збільшила фінансування столичної «швидкої»

Київрада внесла зміни до програми «Здоров’я киян» на 2020–2022 роки»

Київська міська рада ухвалила проєкт рішення «Про затвердження змін до міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020–2022 роки». Рішення підтримали 89 депутатів, повідомляє пресслужба Київради.

Як пояснила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, внесення змін до програми з одного боку доповнює перелік її заходів, а з іншого – приводить їх до відповідності, зважаючи на запровадження нової цільової програми «Громадське здоров’я».

«З огляду на те, що програма «Громадське здоров’я» увібрала в себе великий шар профілактичних заходів, виникла необхідність внесення на 2022 рік до «Здоров’я киян» відповідних змін для забезпечення більш оптимального та ефективного функціонування обох програм», – пояснила Гінзбург.

Наприклад, відомо, що рівень тарифів на послуги, за рахунок яких здійснюється фінансування закладів охорони здоров’я з державного бюджету через Національну службу здоров’я України, не забезпечує всіх необхідних витрат медустанов. Тож серед доповнень до програми «Здоров’я киян» – заходи з підтримки комунальних закладів охорони здоров’я. Зокрема, фінансова можливість здійснювати ремонт дороговартісного обладнання, фінансова підтримка Центру проблем слуху та мовлення СУВАГ (йдеться про програмне та сервісне забезпечення обладнання для проведення скринінгу слуху новонароджених), що гарантуватиме можливість своєчасного виявлення та корекцію вад слуху у малюків.

Збільшено і фінансування КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» в частині централізованого забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту. Зокрема, це дозволить збільшити медикам «швидкої» заробітну плату, яка, до речі, і наразі найвища порівняно з іншими регіонами країни.

Передбачене фінансування на закупівлю медзакладами лікарських засобів та медичних виробів для лікування хворих на інфекційні хвороби (у т. ч. Covid-19).

«Це, безперечно, покращить якість лікування, адже забезпечить заклади охорони здоров’я лікарськими засобами та медичними виробами за кошти місцевого бюджету, дозволяючи спрямовувати отримані від НСЗУ гроші на фінансування інших видів медичної допомоги», – зазначила директорка профільного Департаменту.

«Мабуть, нікого не треба переконувати, наскільки це важливо – здорові кияни, які матимуть більше можливостей отримання безоплатної якісної медичної допомоги? Оновлена Програма має працювати саме на це», – підсумувала Гінзбург.