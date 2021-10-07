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    У столиці тарифи на тепло не зростуть. Київрада ухвалила важливе рішення

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    У цьому опалювальному сезоні зростання тарифів на тепло для населення не буде - У столиці тарифи на тепло не зростуть. Київрада ухвалила важливе рішення
    У цьому опалювальному сезоні зростання тарифів на тепло для населення не буде
    Фото з відкритих джерел

    Київрада збільшила статутний капітал «Київтеплоенерго»

    У четвер, 7 жовтня, Київська міська рада ухвалила рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Київтеплоенерго» на 2 млрд грн. Це один із необхідних кроків для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону в столиці. Також це дозволить не допустити зростання тарифів на тепло і гарячу воду. За рішення в сесійній залі проголосували 98 депутатів, повідомляє пресслужба Київради.

    Нагадаємо, що минулого тижня у столиці розпочали підключення до тепла заклади бюджетної сфери – лікарні, дитсадки і школи. Київ повністю технічно готовий до старту опалювального сезону.

    Разом із тим, стрімке зростання вартості природного газу спричинило низку критичних проблем у питанні теплопостачання. Актуальна ціна газу на сьогодні вже у вісім разів вища, ніж минулого року, і яка закладена в тариф підприємства.

    У КП «Київтеплоенерго», відповідно до встановленої законодавством процедури, провели розрахунок економічно обґрунтованих тарифів вартості теплової енергії та тарифів на послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання з урахуванням актуальних витрат і вартості природного газу. Оскільки «Київтеплоенерго» досі працює за тарифами, що встановлені ще у 2019 році. За цей період зросла вартість природного газу, підвищився тариф на послуги з розподілу природного газу, підвищилася ціна електричної енергії, зросла вартість виробництва теплової енергії на ТЕЦ тощо.

    «Рішення про збільшення статутного капіталу теплопостачальної компанії «Київтеплоенерго» – це один із антикризових кроків у інтересах споживачів. Ми зможемо забезпечити старт опалювального та не допустити зростання тарифів на тепло для населення», – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

    Як повідомлялося, 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові було підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021-2022.

    Проте, місцева влада в різних регіонах України відмовляється виконувати цей меморандум.

    Колишній міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко запевняє, що підписаний меморандум про непідняття тарифів на гарячу воду та опалення не має жодної юридичної сили.

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    Теги: Київ Київрада газ тарифи опалювальний сезон Київтеплоенерго
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    У столиці тарифи на тепло не зростуть. Київрада ухвалила важливе рішення