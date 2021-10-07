Кличко повідомив, коли в Києві розпочнеться опалювальний сезон

Кличко закликав Київраду ухвалити рішення, що дозволить не допустити зростання тарифів на тепло для населення

Від початку цього тижня теплопостачальні підприємства Києва розпочали подавати тепло в лікарні, дитячі садочки та школи. Враховуючи погодні умови, за лічені дні може розпочатися опалювальний сезон для житлових будинків. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради.

Міський голова закликав Київраду ухвалити сьогодні рішення, що дозволить не допустити зростання тарифів на тепло для населення.

«Актуальна на сьогодні вартість природного газу вже у вісім разів вища, ніж минулого року, і від тої, що закладена в тариф підприємства. Саме тому сьогодні ми повинні ухвалити рішення в інтересах споживачів, яке, з одного боку, надасть місту можливість впевнено ввійти в зиму, маючи необхідні запаси газу, а з іншого – не допустити зростання тарифів на тепло для населення. Для цього ми можемо і повинні скористатися необхідними додатковими ресурсами. Це дуже важливе питання!» – сказав Кличко.

Як повідомлялося, 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові було підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021-2022.

Проте, місцева влада в різних регіонах України відмовляється виконувати цей меморандум.

Колишній міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко запевняє, що підписаний меморандум про непідняття тарифів на гарячу воду та опалення не має жодної юридичної сили.