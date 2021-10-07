Київ забезпечить спецавтівками ветеранів АТО, які втратили кінцівки

На сьогодні передбачено виділення матеріальної допомоги на купівлю авто для шістьох ветеранів АТО

Київ виплатить одноразову адресну матеріальну допомогу особам із інвалідністю – учасникам антитерористичної операції для закупівлі спеціально обладнаних до потреб осіб з інвалідністю легкових автомобілів. За відповідний проєкт рішення проголосувало 86 депутатів, повідомляє пресслужба Київради.

«Таке рішення стало можливим завдяки ініціативі міського голови Віталія Кличка. Деякі кияни-учасники антитерористичної операції втратили кінцівки або їхні частини під час бойових дій на сході України. Це активні, молоді люди, які прагнуть вести звичний спосіб життя, вільно пересуватися та мати можливість заробляти кошти власною працею. Прийняття цього рішення дасть можливість забезпечити їх спеціальними автомобілями, але найголовніше, що це поверне їх до нормального життя, зробить незалежними та мобільними. На сьогодні передбачено виділення матеріальної допомоги для шістьох ветеранів АТО, які мають відповідні потреби», – зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, Київ стане першим містом в Україні, що реалізує подібний механізм.

Вона також додала, що згідно з проведеним моніторингом цін, розмір матеріальної допомоги складатиме 490 тисяч грн на одну особу. Зазначена матеріальна допомога – цільова, і не може бути використана для інших потреб.

Після отримання допомоги учасникам АТО/ООС необхідно буде звернутися до Київського міського центру допомоги учасникам антитерористичної операції, працівники якого супроводжуватимуть увесь процес від купівлі транспортного засобу до взяття його на облік.