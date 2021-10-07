Київрада зібралася на позачергове засідання
На розгляд депутатів міськради винесено 15 питань
У четвер, 7 жовтня, Київська міська рада зібралася на позачергове засідання. Про це повідомляє пресслужба Київради.
Засідання відбудеться згідно з розпорядженням київського міського голови Віталія Кличка.
У порядку денному позачергового засідання 15 питань.
Порядок денний пленарного засідання II сесії Київської міської ради IX скликання 07.10.2021 року (на 9:00)
Ведеться онлайн-трансляція засідання.
Загалом сьогодні Київрада збереться на два засідання. Початок другого пленарного засідання Київради заплановано на 14:00.