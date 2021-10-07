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    Київрада зібралася на позачергове засідання

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    7 жовтня в Київраді відбудеться два пленарних засідання - Київрада зібралася на позачергове засідання
    7 жовтня в Київраді відбудеться два пленарних засідання
    Фото: Київрада

    На розгляд депутатів міськради винесено 15 питань

    У четвер, 7 жовтня, Київська міська рада зібралася на позачергове засідання. Про це повідомляє пресслужба Київради.

    Засідання відбудеться згідно з розпорядженням київського міського голови Віталія Кличка.

    У порядку денному позачергового засідання 15 питань.

    Порядок денний пленарного засідання II сесії Київської міської ради IX скликання 07.10.2021 року (на 9:00)

    Ведеться онлайн-трансляція засідання.

    Загалом сьогодні Київрада збереться на два засідання. Початок другого пленарного засідання Київради заплановано на 14:00.

    Теги: Київ Київрада депутат
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    Київрада зібралася на позачергове засідання