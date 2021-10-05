Депутатка «Удару» Лимар: Вирлиця може стати красивим кейсом для міста

«Не можна ставити знак рівності між вигнанням інвестора і збереженням озера, бо ми можемо його вигнати і все одно не зберегти озеро, і не створити нічого навколо», – вважає Лимар

Депутатка Київради від партії «Удар», членкиня постійної комісії з питань екологічної політики Юлія Лимар не підтримує присвоєння статусу заказника озеру Вирлиця. На її думку біля озера можна створити щось подібне до Англійського парку у Мюнхені, де частина парку – заповідник, інша – місце для відпочинку. Своїм баченням Лимар поділилась в інтерв’ю виданню «Великий Київ».

Як відомо, навколо озера Вирлиця точиться протистояння. Активісти вимагають вигнати забудовника – компанію «Мрія-Інвест» – і створити там заказник місцевого значення.

На думку Лимар, тут можливий не компроміс, а діалог з громадою. «І питання цього діалогу: що має бути з Вирлицею? Заповідання водної площини ніяк не відповідає на це запитання. Не можна ставити знак рівності між вигнанням інвестора і збереженням озера, бо ми можемо його вигнати і все одно не зберегти озеро, і не створити нічого навколо. Давайте краще подивимося, чи виконує забудовник взяті зобов’язання. Якщо виконує – то це одна історія, якщо нічого не виконав – абсолютно інша і тоді місто матиме підстави розірвати з ним стосунки. Але навіть у такому випадку, я б не прив’язувала забудовника до концепції розвитку міста», – каже депутатка.

Депутатка Київської міської ради Юлія Лимар

Вона розповіла, що всі учасники процесу бачать на Вирлиці різне. «Активісти, які ходять на робочі групи, говорять про заказник і збереження дикої природи. Інші люди, які там мешкають, бачать там парк із велосипедними доріжками, місцями для пікніка, пляжами та розвагами. А ще там є два великих підприємства, які, вочевидь, мають своє бачення території і з ними теж потрібно домовлятися. А фахівці столичного Метрополітену на кожній зустрічі показують наукові висновки, згідно з якими, станція метро Вирлиця потребує гідроукріплювальних робіт, бо її постійно підтоплює. Це означає, що виженемо ми забудовника, чи ні, бетонну підпірну стінку з боку озера все одно доведеться зводити. Або це робитиме інвестор, або місту доведеться викласти із бюджету 330 млн гривень. Це означає, що десь не з’явиться нова школа чи лікарня», – каже Лимар.

Депутатка вважає, що озеро Вирлиця – «це такий великий красивий кейс, який може містити і міський парк зі збереженою природою і озером, і забудову, і не створювати загрози для міської інфраструктури». «Щось подібне до Англійського парку у Мюнхені, де частина парку – заповідник, а інша частина функціональна і облаштована для прогулянок, спорту, бігу, тусівок, відпочинку. Навіщо спеціальні заповідні статуси для місця, яке призначене для відпочинку і рекреації городян?» – зазначила Лимар.

Вона нагадала, що утрималася під час останнього голосування що присвоєння статусу заказника озеру Вирлиця, і пояснила свій поступок: «Бо я не розумію, що нам дасть заповідання водної площини озера? Тут потрібна ширша дискусія. А ще хотілося б знизити градус емоцій і зосередитися на конструктиві. Не слід забувати, що на хайпі заробляють політичні дивіденди».

Нагадаємо, Юлія Лимар ініціювала створення реєстру внутрішніх водних об'єктів, гідротехнічних споруд, земель водного фонду, пляжів, зон відпочинку.

Також за ініціативи Юлії Лимар у столиці будуть фінансуватися обстеження і лікування усіх понад 100 ботанічних пам‘яток природи, які знаходяться на балансі «Київзеленбуду». Йдеться про рослини, чий вік понад сто, а часом і понад 400 років.

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