Кличко скликав позачергове засідання Київради

7 жовтня на депутатів Київради чекає насичений день

У четвер відбудеться два засідання міської ради

У четвер, 7 жовтня, Київська міська рада збереться на два засідання. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Так, о 9:00 розпочнеться позачергове пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання. Засідання відбудеться згідно з розпорядженням київського міського голови Віталія Кличка.

Початок пленарного засідання Київради заплановано на 14:00.

Порядок денний позачергового засідання поки що відсутній на сайті Київради, а з порядком денним засідання на 14:00 вже можна ознайомитись.

Порядок денний пленарного засідання II сесії Київської міської ради ІX скликання 7 жовтня 2021 року

Буде вестись онлайн-трансляція засідань.