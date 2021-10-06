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    Кличко скликав позачергове засідання Київради

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    7 жовтня на депутатів Київради чекає насичений день - Кличко скликав позачергове засідання Київради
    7 жовтня на депутатів Київради чекає насичений день
    Фото: Київрада

    У четвер відбудеться два засідання міської ради

    У четвер, 7 жовтня, Київська міська рада збереться на два засідання. Про це повідомляє пресслужба Київради.

    Так, о 9:00 розпочнеться позачергове пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання. Засідання відбудеться згідно з розпорядженням київського міського голови Віталія Кличка.

    Початок пленарного засідання Київради заплановано на 14:00.

    Порядок денний позачергового засідання поки що відсутній на сайті Київради, а з порядком денним засідання на 14:00 вже можна ознайомитись.

    Порядок денний пленарного засідання II сесії Київської міської ради ІX скликання 7 жовтня 2021 року

    Буде вестись онлайн-трансляція засідань.

    Теги: Київ Київрада депутат
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    Кличко скликав позачергове засідання Київради