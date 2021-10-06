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    Експерти пропонують три способи зменшення заторів у Києві

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    Київ страждає від заторів на дорогах - Експерти пропонують три способи зменшення заторів у Києві
    Київ страждає від заторів на дорогах
    Фото з відкритих джерел

    Незабаром планується презентація проєкту щодо реформи паркувань у центрі Києва

    Експерти розробили три концепції зменшення заторів і збільшення пасажиропотоку в Києві. Про це повідомив депутат Київради від «Батьківщини», перший заступник голови постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції Віталій Нестор в інтерв’ю «Вечірньому Києву».

    Він з командою та експертами у 2020 році почав працювати над відповідною програмою.

    На його думку, зменшити затори в Києві реально.

    Суть трьох концепцій зменшення заторів у Києві

    • Перша – облаштувати центральне кільце в межах вулиці Жилянської, яке проходитиме Парковою алеєю, вулицею Шота Руставелі, але не безпосередньо центром Києва – Хрещатиком чи Володимирською.

    «Якщо центральне кільце забезпечити якісним громадським транспортом, то люди зрозуміють, що проїзд коштуватиме дешевше, аніж вартість паркування. Такою, до речі, є світова практика, зокрема, у США», – сказав Нестор.

    • Друга концепція – зробити велику розв’язку в межах кільцевої дороги на Столичному шосе.
    • Третя – будівництво підземних паркінгів у центральній частині міста.

    «Це, до речі, вже активно впроваджується столичною владою. Так, незабаром планується презентація проєкту щодо реформи паркувань у центрі Києва. Подібних паркінгів можна зробити декілька. До фінансування підземних паркінгів, очевидно, буде запропоновано долучитись інвесторам. Але інвестор повинен бути впевнений, що його гроші окупляться, і що таке будівництво можливе з точки зору інженерної складової», – розповів Нестор.

    Депутат повідомив, що зараз ця програма перебуває на стадії вивчення громадської думки. Далі вона буде передана на громадське обговорення.

    Нагадаємо, у Києві на найскладніших перехрестях встановили 31 камеру з інтелектуальною транспортною системою (ІТС), які аналізують трафік на них.

    Теги: Київ Київрада дороги транспорт парковка
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    Експерти пропонують три способи зменшення заторів у Києві