Експерти пропонують три способи зменшення заторів у Києві

Незабаром планується презентація проєкту щодо реформи паркувань у центрі Києва

Експерти розробили три концепції зменшення заторів і збільшення пасажиропотоку в Києві. Про це повідомив депутат Київради від «Батьківщини», перший заступник голови постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції Віталій Нестор в інтерв’ю «Вечірньому Києву».

Він з командою та експертами у 2020 році почав працювати над відповідною програмою.

На його думку, зменшити затори в Києві реально.

Суть трьох концепцій зменшення заторів у Києві

Перша – облаштувати центральне кільце в межах вулиці Жилянської, яке проходитиме Парковою алеєю, вулицею Шота Руставелі, але не безпосередньо центром Києва – Хрещатиком чи Володимирською.

«Якщо центральне кільце забезпечити якісним громадським транспортом, то люди зрозуміють, що проїзд коштуватиме дешевше, аніж вартість паркування. Такою, до речі, є світова практика, зокрема, у США», – сказав Нестор.

Друга концепція – зробити велику розв’язку в межах кільцевої дороги на Столичному шосе.

– зробити велику розв’язку в межах кільцевої дороги на Столичному шосе. Третя – будівництво підземних паркінгів у центральній частині міста.

«Це, до речі, вже активно впроваджується столичною владою. Так, незабаром планується презентація проєкту щодо реформи паркувань у центрі Києва. Подібних паркінгів можна зробити декілька. До фінансування підземних паркінгів, очевидно, буде запропоновано долучитись інвесторам. Але інвестор повинен бути впевнений, що його гроші окупляться, і що таке будівництво можливе з точки зору інженерної складової», – розповів Нестор.

Депутат повідомив, що зараз ця програма перебуває на стадії вивчення громадської думки. Далі вона буде передана на громадське обговорення.

Нагадаємо, у Києві на найскладніших перехрестях встановили 31 камеру з інтелектуальною транспортною системою (ІТС), які аналізують трафік на них.