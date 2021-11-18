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    Київрада зібралася на засідання: на розгляді майже 300 питань

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    Київрада проводить пленарні засідання двічі на місяць - Київрада зібралася на засідання: на розгляді майже 300 питань
    Київрада проводить пленарні засідання двічі на місяць
    фото: пресслужба Віталія Кличка

    У порядку денному засідання десятки питань землеустрою, майна, функціонування транспорту, ЖКГ

    У четвер, 18 листопада, Київська міська рада ІХ скликання зібралася на пленарне засідання ІІ сесії.

    Згідно з порядком денним, на розгляд депутатів винесено 293 проєкти рішень, 278 з яких стосуються земельних питань.

    Порядок денний пленарного засідання Київради 18 листопада 2021 року

    Ведеться онлайн-трансляція засідання.

    Нагадаємо, під час засідання 4 листопада Київська міська рада, зокрема, звернулася до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо необхідності збільшення розміру державного медичного забезпечення.

    Теги: Київ Київрада депутат
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    Київрада зібралася на засідання: на розгляді майже 300 питань