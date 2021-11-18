Київрада зібралася на засідання: на розгляді майже 300 питань

Київрада зібралася на засідання: на розгляді майже 300 питаньтрансляція
У порядку денному засідання десятки питань землеустрою, майна, функціонування транспорту, ЖКГ
У четвер, 18 листопада, Київська міська рада ІХ скликання зібралася на пленарне засідання ІІ сесії.
Згідно з порядком денним, на розгляд депутатів винесено 293 проєкти рішень, 278 з яких стосуються земельних питань.
Порядок денний пленарного засідання Київради 18 листопада 2021 року
Ведеться онлайн-трансляція засідання.
Нагадаємо, під час засідання 4 листопада Київська міська рада, зокрема, звернулася до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо необхідності збільшення розміру державного медичного забезпечення.