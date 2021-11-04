Київрада попереджає уряд про катастрофу та вимагає більше грошей на медицину

Київрада нагадала уряду й парламенту, що видатки на медицину повинні бути не менше 5% ВВП України

Київська міська рада звернулася до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо необхідності збільшення розміру державного медичного забезпечення. За відповідне звернення проголосували 93 депутати, повідомляє пресслужба КМДА.

«Сьогодні в умовах пандемії та нової «коронахвилі» надзвичайно важливо підтримувати галузь охорони здоров’я і забезпечувати її фінансування на належному рівні. Адже це – питання національної безпеки, а також – життя і здоров’я мільйонів українців. Водночас коштів, передбачених у проєкті бюджету України на 2022 рік на фінансування програми сфери охорони здоров’я, недостатньо для забезпечення потреб галузі», – підкреслила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Як зазначається у зверненні, у проєкті Закону України «Про Державний бюджет» передбачаються видатки Міністерству охорони здоров’я у розмірі 193,7 млрд грн (з урахуванням поправок під час ухвалення документу у першому читанні).

При цьому відповідно до вимог Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», обсяг бюджетних коштів, що спрямовуються на реалізацію програми медичних гарантій має бути не менше 5% ВВП України. А за рекомендованими стандартами ВООЗ для забезпечення життєдіяльності будь-якої системи охорони здоров’я необхідне фінансування на рівні щонайменше 7% від ВВП.

«Запланованої суми видатків недостатньо для належного фінансування галузі охорони здоров’я. При цьому потребує перегляду, власне, і реальний стан фінансування пакетів медичних гарантій. Адже низка тарифів на медобслуговування населення не відповідає дійсним витратам закладів охорони здоров’я та фактичній вартості послуг. Таке недоотримання коштів може призвести до катастрофічних наслідків – поглибленню кадрової кризи, відтоку кваліфікованих кадрів, а також неможливості надання якісних медичних послуг населенню», – пояснила заступниця голови КМДА.

Нагадаємо, 2 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону про Держбюджет на 2022 рік.