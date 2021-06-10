Київрада змінила порядок подання та розгляду петицій

Розгляд електронної петиції, яка набрала необхідну кількість підписів на свою підтримку, має здійснюватися невідкладно

Зменшено кількість підписів, необхідних для розгляду електронної петиції

Київська міська рада внесла зміни до Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій, згідно з якими зменшено кількість підписів, необхідних для підтримки петиції, з 10 до 6 тисяч.

Таке рішення було ухвалено сьогодні, 10 червня, на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання. Рішення підтримали 88 депутатів.

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, метою даного рішення є зменшення кількості підписів, необхідних для підтримки електронної петиції до 6 тисяч, та здійснення належного правового регулювання процесу подання та збору підписів на підтримку електронних петицій.

«Системній критиці піддається кількість підписів, необхідних для підтримки електронних петицій, яка наразі становить 10 тисяч підписів за 90 днів, така кількість не є обґрунтованою з погляду на кількість населення столиці. Для розв’язання цього питання запропоновано встановити прохідний бар’єр для підтримки електронних петицій на рівні 0,2% кількості населення міста Києві, або ж 6 тисяч осіб, та зменшити час для голосування до 60 календарних днів із розрахунку 100 підписів за один календарний день», – зазначив Бондаренко.

Також, згідно зі змінами у Положенні, буде передбачено авторизацію громадян через офіційний вебсайт Київської міської ради, вебсайт громадського об’єднання через картку киянина, «Bank-ID», «Mobile-ID», за допомогою електронного цифрового підпису.

Текст електронної петиції оприлюднюється протягом трьох робочих днів із дня надсилання її автором (ініціатором) після проходження процесу модерації. Розгляд електронної петиції, яка набрала необхідну кількість підписів на свою підтримку, здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів із дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Київський міський голова призначає відповідального заступника, який протягом 30 днів з моменту підписання відповіді на підтримку електронної петиції розробляє, за участі автора (ініціатора), план заходів щодо її реалізації.

Ініціаторами змін до Положення стали заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко та депутатка Київської міської ради, перша заступниця голови Постійної комісії з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг Ксенія Семенова.

Нагадаємо, у Київській міській раді планують інтегрувати портал електронних петицій у додаток «Дія».

Електронна петиція – особлива форма колективного звернення громадян, яка здійснюється через вебсайт щодо будь-якого питання, що належить до компетенції Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації та їхніх структурних підрозділів у межах повноважень, визначених Конституцією України та законами України.