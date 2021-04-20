У київському метро може з’явитися станція «Героїв УПА»

Автор петиції пропонує провести декомунізацію станції «Героїв Дніпра»

Кияни пропонують перейменувати станцію метро «Героїв Дніпра», що на Оболонсько-Теремківській лінії, на «Героїв УПА», а також змінити дизайн станції відповідно до вимог декомунізації. Відповідна петиція зявилась на сайті Київської міської ради 19 квітня.

Автор петиції Василь Бабич зазначив, що станція «названа на честь влаштованого російсько-більшовицькими окупантами у 1943 році взятті Києва та вигнання звідти інших окупантів - німецько-нацистських».

Ініціатор петиції нагадав, що в оформлені станції «Героїв Дніпра» присутня гвардійська стрічка, яка також відома як колорадська та застосування якої в Україні після 2014 року заборонено.

Бабич пропонує замінити колорадську стрічку на червоно-чорну символіку боротьби українського народу проти окупантів.

Автор петиції пропонує замінити колорадську стрічку на червоно-чорну символіку

«Героїв Дніпра» – 25-та станція Київського метрополітену. Кінцева станція Оболонсько-Теремківської лінії, розташована після станції «Мінська». Відкрита 6 листопада 1982 року. Названа за однойменною вулицею.

Назва станції пов'язана з темою героїв німецько-радянської війни та з темою перемоги над нацистами – колони оздоблені у вигляді смолоскипів, в такому ж стилі виконано й освітлення. На колійній стіні смуга з різних видів полірованого каменю, що символізує кольори стрічки радянського ордена Слави.