Кияни зможуть подавати електронні петиції та підтримувати їх у «Дії»

Відтепер підтримати петицію буде ще зручніше за допомогою додатків «Київ Цифровий» та «Дія» на власному смартфоні

Київська міська рада планує інтегрувати із додатком «Дія» портал електронних петицій – для спрощення процедури їхнього подання та подальшого підписання. Таке питання під час онлайн-зустрічі з представниками Міністерства цифрової трансформації України обговорили заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко та депутатка Київської міської ради, заступниця голови Постійної комісії з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг Ксенія Семенова.

За словами Бондаренка, також розглядається можливість подачі електронних петицій через платформу «Київ Цифровий».

«Для України це досить новий інструмент впливу, адже ми використовуємо е‑петиції тільки четвертий рік поспіль. Попри це вони стали першим кроком на шляху до електронної демократії нашої країни і здобули величезний попит серед киян. Ми із задоволенням підтримуємо всі громадські ініціативи для зміни механізму дії електронних петицій із метою підвищення прозорості міста та покращення якості надання електронних послуг. Відтепер підтримати петицію буде ще зручніше за допомогою додатків «Київ Цифровий» та «Дія» на власному смартфоні», – підкреслив Бондаренко.⠀

Секретар Київради зазначив, що Київська міська рада також розглядає внесення змін до Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій, а також зменшення кількості голосів для їхнього розгляду з 10 до 6 тисяч.

«Головною вимогою громадськості було зменшення кількості голосів для розгляду е-петиції, а також розподіл петицій на міські та районні. Нами було запропоновано затвердити цей розподіл до кінця вересня 2021 року. Для районних петицій буде потрібно зібрати ще меншу кількість голосів, ніж 6 тисяч, щоб оперативно розв’язувати локальні питання. Також планується щомісячно публічно висвітлювати етапи їхньої реалізації», – повідомив Бондаренко.

Електронна петиція – особлива форма колективного звернення громадян, яка здійснюється через вебсайт щодо будь-якого питання, що належить до компетенції Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації та їхніх структурних підрозділів у межах повноважень, визначених Конституцією України та законами України.