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    Київщина на межі другої хвилі епідемії коронавірусу

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    Київщина на межі другої хвилі епідемії коронавірусу

    За добу на Київщині виявлено ще 24 хворих на коронавірус

    Станом на 17 серпня у Київській області офіційно підтверджено 4554  випадки захворювання на коронавірус. В тому числі у 396 дітей та у 652 медичних працівників.

    За добу підтверджено 24 нових випадки Covid-19, у тому числі у дитини віком 6 місяців (м. Біла Церква) та у  23  дорослих.

    З них 2 хворих госпіталізовано та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 22 осіб знаходиться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

    За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків Covid-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 777 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 3777 осіб.

    Одужало всього 3110 осіб.

    Всього за період епідемії у Київській області померли 79 хворих з підтвердженим Covid-19. За минулу добу повідомлень про летальні випадки у хворих з підтвердженим Covid-19 не надходило.

    «Кількість хворих та госпіталізованих на Київщині, говорить про те, що ми перебуваємо на межі другої хвилі епідемії, тож маємо максимально приділити увагу заходам безпеки та дотриманню карантинних правил», – зазначив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      92820
    • Одужали
      48164
    • Хворіють
      42567
    • Померли
      2089

    Як повідомлялося, станом на ранок 17 серпня у Києві підтверджено 10642 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 104 особи

    Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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