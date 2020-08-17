Київщина на межі другої хвилі епідемії коронавірусу



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За добу на Київщині виявлено ще 24 хворих на коронавірус

Станом на 17 серпня у Київській області офіційно підтверджено 4554 випадки захворювання на коронавірус. В тому числі у 396 дітей та у 652 медичних працівників.

За добу підтверджено 24 нових випадки Covid-19, у тому числі у дитини віком 6 місяців (м. Біла Церква) та у 23 дорослих.

З них 2 хворих госпіталізовано та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 22 осіб знаходиться на самоізоляції (під медичним спостереженням).

За весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків Covid-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 777 хворих, на самоізоляції (під медичним спостереженням) – 3777 осіб.

Одужало всього 3110 осіб.

Всього за період епідемії у Київській області померли 79 хворих з підтвердженим Covid-19. За минулу добу повідомлень про летальні випадки у хворих з підтвердженим Covid-19 не надходило.

«Кількість хворих та госпіталізованих на Київщині, говорить про те, що ми перебуваємо на межі другої хвилі епідемії, тож маємо максимально приділити увагу заходам безпеки та дотриманню карантинних правил», – зазначив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Коронавірус в Україні

Всього 92820

Одужали 48164

Хворіють 42567

Померли 2089

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Як повідомлялося, станом на ранок 17 серпня у Києві підтверджено 10642 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 104 особи