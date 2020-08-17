Київ та десять областей не можуть послаблювати карантин – МОЗ



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17 серпня в Україні оновили розподіл на карантинні зони

У трьох регіонах – Київ, Львівська та Чернівецька області – за останні п'ять днів перевищено показник завантаженості лікарняних ліжок першої хвилі

До послаблення карантину в Україні залишаються не готовими Київ і ще 10 областей. Про це свідчать дані, оприлюднені 17 серпня пресслужбою Міністерством охорони здоров'я.

Крім Києва, до ослаблення карантину не готові Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області. У всіх цих регіонах перевищено показник нових випадків захворювання за 14 днів.

При цьому у трьох регіонах – Київ, Львівська та Чернівецька області, за останні п'ять днів перевищено показник завантаженості лікарняних ліжок першої хвилі.

Як відомо, минулого тижня Кабінет міністрів змінив критерії, за якими регіони кваліфікуються по зонах карантину - замість чотирьох показників, залишили три: заповненість ліжок, тестування, рівень захворювань на 100 тисяч населення за 14 днів.

Зокрема, регіон має відповідати таким критеріям:

кількість тестувань має бути не менше 24 на 100 тисяч протягом 7 днів;

показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності – 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів;

якщо рівень завантаженості ліжок 5 днів поспіль по всьому регіону 50% і більше, то на території всього регіону встановлюється «помаранчевий» рівень, якщо більше 75% - «червоний».

Коронавірус в Україні Всього 92820

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Хворіють 42567

Померли 2089 Копіювати код для вставки

В Україні станом на ранок 17 серпня коронавірусне захворювання підтвердили у 1 464 людей.

Зазначимо, що із понеділка 17 серпня вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через коронавірус.