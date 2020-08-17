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    Київ та десять областей не можуть послаблювати карантин – МОЗ

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    17 серпня в&nbsp;Україні оновили розподіл на карантинні зони - Київ та десять областей не можуть послаблювати карантин – МОЗ
    17 серпня в Україні оновили розподіл на карантинні зони

    У трьох регіонах – Київ, Львівська та Чернівецька області – за останні п'ять днів перевищено показник завантаженості лікарняних ліжок першої хвилі

    До послаблення карантину в Україні залишаються не готовими Київ і ще 10 областей. Про це свідчать дані, оприлюднені 17 серпня пресслужбою Міністерством охорони здоров'я.

    Крім Києва, до ослаблення карантину не готові Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області. У всіх цих регіонах перевищено показник нових випадків захворювання за 14 днів.

    При цьому у трьох регіонах – Київ, Львівська та Чернівецька області, за останні п'ять днів перевищено показник завантаженості лікарняних ліжок першої хвилі.

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    Як відомо, минулого тижня Кабінет міністрів змінив критерії, за якими регіони кваліфікуються по зонах карантину - замість чотирьох показників, залишили три: заповненість ліжок, тестування, рівень захворювань на 100 тисяч населення за 14 днів.

    Зокрема, регіон має відповідати таким критеріям:

    • кількість тестувань має бути не менше 24 на 100 тисяч протягом 7 днів;
    • показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності – 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів;
    • якщо рівень завантаженості ліжок 5 днів поспіль по всьому регіону 50% і більше, то на території всього регіону встановлюється «помаранчевий» рівень, якщо більше 75% - «червоний».
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      92820
    • Одужали
      48164
    • Хворіють
      42567
    • Померли
      2089

    В Україні станом на ранок 17 серпня коронавірусне захворювання підтвердили у 1 464 людей.

    Зазначимо, що із понеділка 17 серпня вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через коронавірус. 

     

    Міністерство охорони здоров'я Київ медицина лікар карантин коронавірус
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