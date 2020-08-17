Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив свіжу статистику



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Статистика щодо захворюваності в Києві станом на 17 серпня Джерело: пресслужба мера Києва

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі

Минулої доби у 104 мешканців Києва виявили корона вірус, одна людина померла. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

«У 104 мешканців Києва виявили коронавірус минулої доби. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 154 киян. На сьогодні в столиці вже 10642 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», - повідомив він.

Серед тих, хто захворіли:

44 жінки віком від 20 до 71 року,

чотири дівчинки від семи місяців до 12 років,

53 чоловіки віком від 21 до 84 рокiв,

троє хлопчиків від дев'яти до 16 років.

Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 21. У Дарницькому та Солом’янському – по 16, та в Шевченківському районі - десять випадків.

«Не будьте легковажними! Дотримуйтеся елементарних правил. Це важливо, насамперед, для вашого здоров’я. Бережіть себе!» - наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 92820

Одужали 48164

Хворіють 42567

Померли 2089

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Як повідомлялося, станом на ранок 17 серпня у Києві підтверджено 10642 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 104 особи