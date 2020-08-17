  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив свіжу статистику

    • Розсилка
    Статистика щодо захворюваності в Києві станом на 17 серпня - Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив свіжу статистику
    Статистика щодо захворюваності в Києві станом на 17 серпня
    Джерело: пресслужба мера Києва

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі

    Минулої доби у 104 мешканців Києва виявили корона вірус, одна людина померла. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

    «У 104 мешканців Києва виявили коронавірус минулої доби. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 154 киян. На сьогодні в столиці вже 10642 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», - повідомив він.

    Серед тих, хто захворіли: 

    • 44 жінки віком від 20 до 71 року,
    • чотири дівчинки від семи місяців до 12 років,
    • 53 чоловіки віком від 21 до 84 рокiв,
    • троє хлопчиків від дев'яти до 16 років. 

    Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

    До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 21. У Дарницькому та Солом’янському – по 16, та в Шевченківському районі - десять випадків.

    «Не будьте легковажними! Дотримуйтеся елементарних правил. Це важливо, насамперед, для вашого здоров’я. Бережіть себе!» - наголосив Кличко. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      92820
    • Одужали
      48164
    • Хворіють
      42567
    • Померли
      2089

    Як повідомлялося, станом на ранок 17 серпня у Києві підтверджено 10642 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 104 особи

    Віталій Кличко Київ статистика кияни коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ