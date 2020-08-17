Коронавірус у Києві: Кличко оприлюднив свіжу статистику
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі
Минулої доби у 104 мешканців Києва виявили корона вірус, одна людина померла. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.
«У 104 мешканців Києва виявили коронавірус минулої доби. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 154 киян. На сьогодні в столиці вже 10642 підтверджених випадки захворювання на Covid-19», - повідомив він.
Серед тих, хто захворіли:
- 44 жінки віком від 20 до 71 року,
- чотири дівчинки від семи місяців до 12 років,
- 53 чоловіки віком від 21 до 84 рокiв,
- троє хлопчиків від дев'яти до 16 років.
Захворіли, зокрема, і четверо медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 21. У Дарницькому та Солом’янському – по 16, та в Шевченківському районі - десять випадків.
«Не будьте легковажними! Дотримуйтеся елементарних правил. Це важливо, насамперед, для вашого здоров’я. Бережіть себе!» - наголосив Кличко.
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Всього92820
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Одужали48164
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Хворіють42567
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Померли2089
Як повідомлялося, станом на ранок 17 серпня у Києві підтверджено 10642 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 104 особи