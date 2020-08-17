Коронавірус не відступає: за добу в Києві понад 100 нових випадків Covid-19



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Минулої доби в Києві від коронавірусу померла одна людина

Станом на ранок 17 серпня у Києві підтверджено 10642 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 104 особи. За попередню добу збільшення складало 146 осіб.

Від початку епідемії у Києві одужали 3380 людей, померли 154 особи (за добу 1).

У Київській області зафіксовано 4554 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 24 особи. За попередню добу збільшення складало 35 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 3111 осіб, померли 79 людей.

Загалом в Україні підтверджено 92820 випадків Covid-19. Протягом 16 серпня зафіксовано 1464 нових випадки коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 91356

Одужали 47822

Хворіють 41466

Померли 2068

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Нагадаємо, станом на ранок 16 серпня у Києві було підтверджено 10538 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 146 осіб.

У Київській області було зафіксовано 4530 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 35 осіб.