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    Коронавірус не відступає: за добу в Києві понад 100 нових випадків Covid-19

    • Розсилка
    Коронавірус не відступає: за добу в Києві понад 100 нових випадків Covid-19

    Минулої доби в Києві від коронавірусу померла одна людина

    Станом на ранок 17 серпня у Києві підтверджено 10642 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 104 особи. За попередню добу збільшення складало 146 осіб.

    Від початку епідемії у Києві одужали 3380 людей, померли 154 особи (за добу 1).

    У Київській області зафіксовано 4554 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 24 особи. За попередню добу збільшення складало 35 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 3111 осіб, померли 79 людей.

    Загалом в Україні підтверджено 92820 випадків Covid-19. Протягом 16 серпня зафіксовано 1464 нових випадки коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      91356
    • Одужали
      47822
    • Хворіють
      41466
    • Померли
      2068

    Нагадаємо, станом на ранок 16 серпня у Києві було підтверджено 10538 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 146 осіб. 

    У Київській області було зафіксовано 4530 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 35 осіб. 

    Київ статистика Київщина епідемія кияни коронавірус
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