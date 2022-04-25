Київщина отримала першу державну субвенцію на ремонт житла

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Київська область отримала фінансову допомогу з держбюджету, яку спрямують в тому числі на приведення до ладу пошкоджених житлових будинків. Про це в ефірі телеканалу «Київ» повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Київська область отримала першу субвенцію – 400 мільйонів гривень – на відновлення. Це вікна в домах, покрівлі, прибирання, дороги і так далі. Для того, щоб ті будівлі, які ще цілі, в яких треба просто, наприклад, вставити вікна – ми могли їх вставити швидко і люди могли переїхати і проживати», – пояснив він.

За словами Тимошенка, у населених пунктах пристоличного регіону паралельно вирішують проблеми з електро- та водопостачанням, а також інтернет-покриттям.

«Ми розуміємо, що наступним етапом треба відновити будинки, які можна швидко відновити», - зазначив заступник керівника ОП.

Як раніше повідомив Тимошенко, подати заяву на відновлення пошкодженого житла можна за допомогою застосунку «Дія». Держава відшкодує втрату приватних будинків, квартир та інших житлових приміщень.