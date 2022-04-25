  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Київщина отримала першу державну субвенцію на ремонт житла

    Столичний регіон сильно постраждав від російських загарбників - Київщина отримала першу державну субвенцію на ремонт житла
    Столичний регіон сильно постраждав від російських загарбників
    фото: Офіс президента

    Триває 61-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну

    Київська область отримала фінансову допомогу з держбюджету, яку спрямують в тому числі на приведення до ладу пошкоджених житлових будинків. Про це в ефірі телеканалу «Київ» повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    «Київська область отримала першу субвенцію – 400 мільйонів гривень – на відновлення. Це вікна в домах, покрівлі, прибирання, дороги і так далі. Для того, щоб ті будівлі, які ще цілі, в яких треба просто, наприклад, вставити вікна – ми могли їх вставити швидко і люди могли переїхати і проживати», – пояснив він.

    За словами Тимошенка, у населених пунктах пристоличного регіону паралельно вирішують проблеми з електро- та водопостачанням, а також інтернет-покриттям.

    «Ми розуміємо, що наступним етапом треба відновити будинки, які можна швидко відновити», - зазначив заступник керівника ОП.

    Як раніше повідомив Тимошенко, подати заяву на відновлення пошкодженого житла можна за допомогою застосунку «Дія». Держава відшкодує втрату приватних будинків, квартир та інших житлових приміщень.

    Теги: росія окупанти Київ дороги війна Київщина ремонт держава Україна Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Київщина отримала першу державну субвенцію на ремонт житла