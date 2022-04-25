Атака на Львівщину: стався вибух на станції «Красне» (відео)

Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає

Сьогодні, 25 квітня, близько 08:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне», що у Львівській області. Як інформує голова Львівської ОВА Максим Козицький, структурні підрозділи ДСНС працюють на місці подій, пожежу ще гасять.

«Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає», — написав Козицький та опублікував оперативне відео.

Раніше Козицький повідомив, що на Львівщині спалахнули пожежі через ракетні удари росіян. Уламки збитих ракет могли впасти у Золочівському районі.

Керівник «Укрзалізниці» заявив, що сьогодні вранці під обстріл російських фашистів потрапили п'ять залізничних станцій в центральній та західній Україні. Затримується щонайменше 16 пасажирських потягів та є постраждалі.

Також Вінниччина вранці здригнулася від вибухів. Влада закликала людей не робити жодних фото з місця події, зберігати спокій і залишатись в укриттях.

Додамо, що окупанти обстріляли Рівненщину: ворог й там цілив по залізничних об'єктах.



