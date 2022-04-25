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    Держдума погрожує світу через заморожені активи (відео)

    Спікер Держдуми Володін вірить, що Росія зможе перебороти світові санкції - Держдума погрожує світу через заморожені активи (відео)
    Спікер Держдуми Володін вірить, що Росія зможе перебороти світові санкції
    скріншот з відео

    Російські чиновники продовжують вірити, що їх армія може налякати світ

    На засіданні Державної Думи Росії, спікер В'ячеслав Володін озвучив справжню мету Кремля в цій «спецоперації» − повернення земель, які хтось «забрав» у них.

    «Ми ресурси не втратили. Їх заморозили. Отже, їх треба повертати. Бо у нас і так багато чого забрали.

    Тож Росія зараз все це собі повертає. І території, і активи нам повернуть. При чому з відсотками!», − заявив Володін.

    Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру голові Державної Думи Федеральних зборів РФ В’ячеславу Володіну у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу («Зміна меж території та державного кордону України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків»). Про це повідомляє «Главком» з посилання на текст підозри.

    Теги: росія окупанти санкції війна гроші Україна окупація #stoprussia
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    Держдума погрожує світу через заморожені активи (відео)