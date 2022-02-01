Київщина знову залишиться без світла: де відключать

На Київщині щодня відключають світло для проведення планових робіт

Список адрес публікується попередньо компанією-постачальником

На Київщині у вівторок, 1 лютого, у Київській області через плановіремонтні роботи будуть знеструмлені сотні будинків. Про це свідчать дані ДТЕК «Київські регіональні електромережі».

Сьогодні заплановані відключення електропостачання у Вишгородському, Києво-Святошинському, Яготинському, Макарівському, Бориспільському, Васильківському, Кагарлицькому, Обухівському, Білоцерківську, Мироновському, Таращанському, Баришівському, Ірпіньському, Рокитянському, Бородянському, Богуславському та Фастівському районах.

Графік відключення електроенергії в Київській області на 1 лютого можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, в Україні через погіршення погоди залишилися без світла 349 населених пунктів, відключення зафіксовані у 10 областях. Зазначалося, що внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 349 населених пунктів.

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