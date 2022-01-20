Тарифний скандал: мешканцям столичної висотки втричі підняли ціни за електрику

Власники житла у Балтійському провулку планують пікетувати офіс забудовника

Обурені мешканці житлового комплексу «Навігатор» у Балтійському провулку столиці готуються до протестів, через нові платівки. Людям нарахували квитанції за спожитий струм за потрійним тарифом. Про це йшлося в ефірі телеканалу «Київ».

Мешканці кажуть, що у грудні вони повинні заплатити за тарифом – 5, 07 грн за кожну використану кіловатгодину, тоді як раніше тариф був 1,68 грн.

У чотирьох новобудовах комплексу, за спожиту електроенергію власники квартир сплачуюють приватному ЖЕКу від забудовника. Проте у здорожчанні тарифів мешканці звинувачують саме ДТЕК. «Вигоду тут отримує саме ДТЕК. З тарифом утричі дорожчим. Адже гроші від керуючої компанії все одно йдуть у ДТЕК», – зазначив один із мешканців комплексу.

У керуючій компанії на питання, чому підвищили вартість струму для людей не відповідають. Кажуть, що постачальник електроенергії йде від забудовника, тому, по чому вони продали, по тому компанія продає далі.

Експерти припускають, що тарифний конфлікт в ЖК можливо спровокували порушення будівельної компанії. «Якщо забудовник добросовісний, до моменту виконання технічних умов, він компенсує різницю мешканцям. Але, якщо забудовник недобросовісний, недоброчесний, він оцей тягар своїх надлишкових витрат перекладає на мешканців», – пояснила експерт з питань ЖКГ Христина Ненно.

Власники житла у Балтійському провулку не готові миритися з потрійними тарифами. Планують пікетувати офіс забудовника. Далі вже рушать до КМДА, Кабміну та Офісу президента.

В ДТЕКу повідомляють, що до 25 січня вказаний будинок підключать до їхньої мережі і мешканці зможуть укласти нові договори зі стандартним тарифом. Там повідомили, що роботи з підключення будинку на Данченка, 5 вже тривають.

«Станом на 11 січня 2022 року електропостачання ЖК «Навігатор» здійснюється за тимчасовою схемою від абонентських мереж (Склотарний завод), без прямих договірних відносин з ДТЕК Київські електромережі. На замовлення забудовника ДБК-4 ДТЕК Київські електромережі веде роботи з приєднання, які дозволять перевести мешканців за постійною схемою електропостачання та перевести їх на прямі договори. Очікуваний час закінчення робіт 25 січня 2022 року» – йдеться в повідомленні.

До слова, на місці скандальної забудови в Києві знову виріс паркан і з’явились «тітушки».