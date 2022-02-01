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    Тарифи на газ з 1 лютого: газопостачальні компанії встановили ціни

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    38 компаній встановили ціни нижче 8 грн за кубометр - Тарифи на газ з 1 лютого: газопостачальні компанії встановили ціни
    38 компаній встановили ціни нижче 8 грн за кубометр
    фото з відкритих джерел

    Найвигідніший тариф становить 7,7 грн

    Підприємства, що постачають газ побутовим споживачам, оприлюднили ціни на газ на лютий 2022 року. Постачання газу у різних компаній коштуватиме від 7,70 грн до 11,99 грн за м³. За інформацією видання «Газправда», більшість компаній встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.

    Найвигідніший тариф пропонує компанія «ЕРУ людям» – 7,70 грн.

    До кінця квітня в Україна газ не подорожчає, оскільки діятимуть поточні річні базові тарифи, які газопостачальні компанії переглядають раз на місяць. За умовами контракту, вони не можуть їх збільшувати, а лише зменшувати.

    Залежно від постачальника, в лютому 2022 року ціни коливатимуться від 7,7 до 11,99 грн за кубометр.

    У порівнянні з січнем, одна компанія знизила свою річну ціну з 8,10 до 7,70 грн за куб.

    Решта постачальників свої річні пропозиції не змінили. Більшість, а саме 38 компаній, встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.

    Ціни на газ станом січень 2022 року:

    • ТОВ «Енерджі трейд груп» – 7,799
    • ТОВ «Агросинтез Трейдінг» (NEOGAS) – 7,80
    • ДП «Евода трейд» КП ТОВ «Луцькводоканал» – 7,88
    • ТОВ «Черкасигаз Збут» – 7,89
    • ТОВ «Уманьгаз Збут» – 7,89
    • ТОВ «Вільна енергетична компанія Палівенерго» – 7,90
    • ТОВ «Енергогарантія» – 7,95
    • ТОВ «ГК «Нафтогаз України» – 7,96
    • ТОВ «Газпостачсервіс» – 7,96
    • ТОВ «Тернопільболгаз Збут» – 7,96
    • ТОВ «Волиньенергозбут» – 7,98
    • ТОВ «Прикарпат Енерго Трейд» – 7,98
    • ТОВ «Закарпаття Енергозбут» – 7,98
    • ТОВ «Львівгаззбут» – 7,99
    • ТОВ «Київоблгаз Збут» – 7,99
    • ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» – 7,99
    • ТОВ «Харківгаз Збут» – 7,99
    • ТОВ «Волиньгаз Збут» – 7,99
    • ТОВ «Вінницягаз Збут» – 7,99
    • ТОВ «Рівнегаз Збут» – 7,99
    • ТОВ «Сумигаз Збут» – 7,99
    • ТОВ «Хмельницькгаз Збут» – 7,99
    • ТОВ «Чернівцігаз Збут» – 7,99
    • ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» – 7,99
    • ТОВ «Житомиргаз Збут» – 7,99
    • ТОВ «Миколаївгаз Збут» – 7,99
    • ТОВ «Запоріжжягаз Збут» – 7,99
    • ТОВ «Тернопільоблгаз» – 7,99
    • ДП «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгаз» – 7,99
    • ТОВ «Полтавагаз Збут» – 7,99
    • ТОВ «ТД Лубнигаз» – 7,99
    • ТОВ «Закарпаттягаз Збут» – 7,99
    • ТОВ «ЙЕ Енергія» – 7,99
    • ТОВ «ГП Промсервіс» – 7,99
    • ТОВ «Лубнигаз-Трейдинг» – 7,99
    • ТОВ «Мегаватт Енерго Компанія» – 8,09
    • ТОВ «Еру Людям» – 7,70
    • ТОВ «Львівенергозбут» – 8,20
    • ТОВ «Донецькі енергетичні системи» (Yasno) – 8,46
    • ТОВ «Киїівські енергетичні системи» (Yasno) – 8,46
    • ТОВ «Дніпропетровські енергетичні системи» (Yasno) – 8,46
    • ТОВ «Київгазенерджи» – 8,70
    • ТОВ «Еру Трейдінг» – 8,90
    • ТОВ «Луганськгаз Збут» – 8,99
    • ТОВ «Одесагаз-постачання» – 9,20
    • ТОВ «Маргаз» – 9,75
    • ТОВ «Асканія Енерджі» – 9,95
    • ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» – 9,98
    • ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» – 9,99
    • ТМ «СвітлоГаз» (ТОВ «Ритейл Сервіс») – 9,99
    • ТОВ «ЛКТ Електрум» – 10,00
    • ТОВ «Свій» – 10,00
    • ТОВ «М Газ Трейдінг» – 10,18
    • ДП «Шепетівкагаз» ПАТ «Шепетівкагаз» – 10,20
    • ТОВ «Газпромпостач» – 10,80
    • ТОВ «Гласкомерц» – 10,80
    • ТОВ «Галнафтогаз» – 10,99
    • ТОВ «Хмельницькенергозбут» – 11,00
    • ТОВ «ТАС Енергія України» – 11,22
    • ТОВ «Юніверс Газ» – 11,40
    • ТОВ «Стрийнафтогаз» – 11,99

    Нагадаємо, Європа отримала рекордний для цього місяця обсяг газу.

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    Теги: газ тарифи Нафтогаз України Закарпаття ціни Україна
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    Тарифи на газ з 1 лютого: газопостачальні компанії встановили ціни