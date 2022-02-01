Тарифи на газ з 1 лютого: газопостачальні компанії встановили ціни

Найвигідніший тариф становить 7,7 грн

Підприємства, що постачають газ побутовим споживачам, оприлюднили ціни на газ на лютий 2022 року. Постачання газу у різних компаній коштуватиме від 7,70 грн до 11,99 грн за м³. За інформацією видання «Газправда», більшість компаній встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.

Найвигідніший тариф пропонує компанія «ЕРУ людям» – 7,70 грн.

До кінця квітня в Україна газ не подорожчає, оскільки діятимуть поточні річні базові тарифи, які газопостачальні компанії переглядають раз на місяць. За умовами контракту, вони не можуть їх збільшувати, а лише зменшувати.

Залежно від постачальника, в лютому 2022 року ціни коливатимуться від 7,7 до 11,99 грн за кубометр.

У порівнянні з січнем, одна компанія знизила свою річну ціну з 8,10 до 7,70 грн за куб.

Решта постачальників свої річні пропозиції не змінили. Більшість, а саме 38 компаній, встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.

Ціни на газ станом січень 2022 року:

ТОВ «Енерджі трейд груп» – 7,799

ТОВ «Агросинтез Трейдінг» (NEOGAS) – 7,80

ДП «Евода трейд» КП ТОВ «Луцькводоканал» – 7,88

ТОВ «Черкасигаз Збут» – 7,89

ТОВ «Уманьгаз Збут» – 7,89

ТОВ «Вільна енергетична компанія Палівенерго» – 7,90

ТОВ «Енергогарантія» – 7,95

ТОВ «ГК «Нафтогаз України» – 7,96

ТОВ «Газпостачсервіс» – 7,96

ТОВ «Тернопільболгаз Збут» – 7,96

ТОВ «Волиньенергозбут» – 7,98

ТОВ «Прикарпат Енерго Трейд» – 7,98

ТОВ «Закарпаття Енергозбут» – 7,98

ТОВ «Львівгаззбут» – 7,99

ТОВ «Київоблгаз Збут» – 7,99

ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» – 7,99

ТОВ «Харківгаз Збут» – 7,99

ТОВ «Волиньгаз Збут» – 7,99

ТОВ «Вінницягаз Збут» – 7,99

ТОВ «Рівнегаз Збут» – 7,99

ТОВ «Сумигаз Збут» – 7,99

ТОВ «Хмельницькгаз Збут» – 7,99

ТОВ «Чернівцігаз Збут» – 7,99

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» – 7,99

ТОВ «Житомиргаз Збут» – 7,99

ТОВ «Миколаївгаз Збут» – 7,99

ТОВ «Запоріжжягаз Збут» – 7,99

ТОВ «Тернопільоблгаз» – 7,99

ДП «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгаз» – 7,99

ТОВ «Полтавагаз Збут» – 7,99

ТОВ «ТД Лубнигаз» – 7,99

ТОВ «Закарпаттягаз Збут» – 7,99

ТОВ «ЙЕ Енергія» – 7,99

ТОВ «ГП Промсервіс» – 7,99

ТОВ «Лубнигаз-Трейдинг» – 7,99

ТОВ «Мегаватт Енерго Компанія» – 8,09

ТОВ «Еру Людям» – 7,70

ТОВ «Львівенергозбут» – 8,20

ТОВ «Донецькі енергетичні системи» (Yasno) – 8,46

ТОВ «Киїівські енергетичні системи» (Yasno) – 8,46

ТОВ «Дніпропетровські енергетичні системи» (Yasno) – 8,46

ТОВ «Київгазенерджи» – 8,70

ТОВ «Еру Трейдінг» – 8,90

ТОВ «Луганськгаз Збут» – 8,99

ТОВ «Одесагаз-постачання» – 9,20

ТОВ «Маргаз» – 9,75

ТОВ «Асканія Енерджі» – 9,95

ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» – 9,98

ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» – 9,99

ТМ «СвітлоГаз» (ТОВ «Ритейл Сервіс») – 9,99

ТОВ «ЛКТ Електрум» – 10,00

ТОВ «Свій» – 10,00

ТОВ «М Газ Трейдінг» – 10,18

ДП «Шепетівкагаз» ПАТ «Шепетівкагаз» – 10,20

ТОВ «Газпромпостач» – 10,80

ТОВ «Гласкомерц» – 10,80

ТОВ «Галнафтогаз» – 10,99

ТОВ «Хмельницькенергозбут» – 11,00

ТОВ «ТАС Енергія України» – 11,22

ТОВ «Юніверс Газ» – 11,40

ТОВ «Стрийнафтогаз» – 11,99

Нагадаємо, Європа отримала рекордний для цього місяця обсяг газу.