Тарифи на газ з 1 лютого: газопостачальні компанії встановили ціни
Найвигідніший тариф становить 7,7 грн
Підприємства, що постачають газ побутовим споживачам, оприлюднили ціни на газ на лютий 2022 року. Постачання газу у різних компаній коштуватиме від 7,70 грн до 11,99 грн за м³. За інформацією видання «Газправда», більшість компаній встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.
Найвигідніший тариф пропонує компанія «ЕРУ людям» – 7,70 грн.
До кінця квітня в Україна газ не подорожчає, оскільки діятимуть поточні річні базові тарифи, які газопостачальні компанії переглядають раз на місяць. За умовами контракту, вони не можуть їх збільшувати, а лише зменшувати.
Залежно від постачальника, в лютому 2022 року ціни коливатимуться від 7,7 до 11,99 грн за кубометр.
У порівнянні з січнем, одна компанія знизила свою річну ціну з 8,10 до 7,70 грн за куб.
Решта постачальників свої річні пропозиції не змінили. Більшість, а саме 38 компаній, встановили ціни нижче 8 грн за кубометр.
Ціни на газ станом січень 2022 року:
- ТОВ «Енерджі трейд груп» – 7,799
- ТОВ «Агросинтез Трейдінг» (NEOGAS) – 7,80
- ДП «Евода трейд» КП ТОВ «Луцькводоканал» – 7,88
- ТОВ «Черкасигаз Збут» – 7,89
- ТОВ «Уманьгаз Збут» – 7,89
- ТОВ «Вільна енергетична компанія Палівенерго» – 7,90
- ТОВ «Енергогарантія» – 7,95
- ТОВ «ГК «Нафтогаз України» – 7,96
- ТОВ «Газпостачсервіс» – 7,96
- ТОВ «Тернопільболгаз Збут» – 7,96
- ТОВ «Волиньенергозбут» – 7,98
- ТОВ «Прикарпат Енерго Трейд» – 7,98
- ТОВ «Закарпаття Енергозбут» – 7,98
- ТОВ «Львівгаззбут» – 7,99
- ТОВ «Київоблгаз Збут» – 7,99
- ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» – 7,99
- ТОВ «Харківгаз Збут» – 7,99
- ТОВ «Волиньгаз Збут» – 7,99
- ТОВ «Вінницягаз Збут» – 7,99
- ТОВ «Рівнегаз Збут» – 7,99
- ТОВ «Сумигаз Збут» – 7,99
- ТОВ «Хмельницькгаз Збут» – 7,99
- ТОВ «Чернівцігаз Збут» – 7,99
- ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» – 7,99
- ТОВ «Житомиргаз Збут» – 7,99
- ТОВ «Миколаївгаз Збут» – 7,99
- ТОВ «Запоріжжягаз Збут» – 7,99
- ТОВ «Тернопільоблгаз» – 7,99
- ДП «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгаз» – 7,99
- ТОВ «Полтавагаз Збут» – 7,99
- ТОВ «ТД Лубнигаз» – 7,99
- ТОВ «Закарпаттягаз Збут» – 7,99
- ТОВ «ЙЕ Енергія» – 7,99
- ТОВ «ГП Промсервіс» – 7,99
- ТОВ «Лубнигаз-Трейдинг» – 7,99
- ТОВ «Мегаватт Енерго Компанія» – 8,09
- ТОВ «Еру Людям» – 7,70
- ТОВ «Львівенергозбут» – 8,20
- ТОВ «Донецькі енергетичні системи» (Yasno) – 8,46
- ТОВ «Киїівські енергетичні системи» (Yasno) – 8,46
- ТОВ «Дніпропетровські енергетичні системи» (Yasno) – 8,46
- ТОВ «Київгазенерджи» – 8,70
- ТОВ «Еру Трейдінг» – 8,90
- ТОВ «Луганськгаз Збут» – 8,99
- ТОВ «Одесагаз-постачання» – 9,20
- ТОВ «Маргаз» – 9,75
- ТОВ «Асканія Енерджі» – 9,95
- ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» – 9,98
- ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» – 9,99
- ТМ «СвітлоГаз» (ТОВ «Ритейл Сервіс») – 9,99
- ТОВ «ЛКТ Електрум» – 10,00
- ТОВ «Свій» – 10,00
- ТОВ «М Газ Трейдінг» – 10,18
- ДП «Шепетівкагаз» ПАТ «Шепетівкагаз» – 10,20
- ТОВ «Газпромпостач» – 10,80
- ТОВ «Гласкомерц» – 10,80
- ТОВ «Галнафтогаз» – 10,99
- ТОВ «Хмельницькенергозбут» – 11,00
- ТОВ «ТАС Енергія України» – 11,22
- ТОВ «Юніверс Газ» – 11,40
- ТОВ «Стрийнафтогаз» – 11,99
Нагадаємо, Європа отримала рекордний для цього місяця обсяг газу.