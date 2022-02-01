Часто зникає світло? Як збільшити приєднану потужність оселі

Споживачі почали отримувати пропозиції від обленерго узгодити дозволену потужність домогосподарств

Україна в цьому опалювальному сезоні знову стикнулась з проблемою масових аварійних відключень електроенергії. Оператори мереж категорично заперечують, що це сумнозвісні віялові відключення через брак струму. Вони називають різні причини: переважно – снігопади та негоду. І це здебільшого правда. Проте є одна проблема, про яку не завжди повідомляли споживачам, але тепер про неї дізнається кожен господар приватної садиби.

Споживачі в регіонах почали отримувати пропозиції від обленерго узгодити дозволену (договірну) потужність кожного домогосподарства. І за бажанням – збільшити потужність порівняно з тією, що зафіксована у чинному договорі про розподіл електроенергії. Нині у більшості старих будинків дозволена потужність встановлена на рівні 3 кВт. В дійсності ж через використання сучасних потужних електроприладів реальне споживання кожного домогосподарства значно вище.

Але не всі українці, отримавши пропозиції від обленерго, розуміють суть того, про що йдеться, тому не поспішають погоджуватися. Саме тому «Главком» пояснює, що таке дозволена приєднана потужність, чи варто її збільшувати і скільки це коштуватиме.

Мережі не витримують

Проблему непридатності мереж до нинішніх навантажень все важче приховувати. До прикладу, «Харківобленерго» закликало своїх абонентів не вмикати одночасно побутові прилади великої потужності – опалення, обігрівачі, бойлери. Фахівці пояснюють: різкі перепади потужності у мережі можуть стати причиною пошкодження обладнання та спровокувати пожежу.

Особливо актуальна ця проблема для Києва та області. Тут навантаження на мережі зростає найшвидше через бурхливу забудову пристоличного регіону.

Обурення ситуацією щодня висловлюють тисячі мешканців прилеглих до столиці населених пунктів. Поет та телеведучий Петро Мага, який мешкає у селі у селі Ходосівка на Київщині, теж відчув проблему відключень світла

Парадоксальність ситуації в тому, що в Україні є надлишок генеруючих потужностей (ТЕС, АЕС, сонячні та вітрові станції). Є й високий попит на їхній товар, але вкрай зношені електромережі, більшість яких належить приватним обленерго, не здатні обслужити запити ринку. Власники обленерго довгі роки не вкладали кошти в модернізацію ліній електропередач та підстанцій, вони виводили платежі, отримані від споживачів, на власні потреби. Детальніше про це можна прочитати тут.

З 2000 року навантаження для домогосподарств дозволили збільшити з 0,7 до 3 кВт

Проблема також і в тому, що в 80-ті роки минулого сторіччя розподільчі мережі (це лінії, які підводять електроенергію до кінцевого споживача) будувалися з розрахунку на потужність одного абонента лише 0,7 кВт – нині це сміхотворна величина, адже лише один електрочайник споживає 1,5-2 кВт. У сучасних оселях окрім цього ще працюють холодильник, пральна машина, мікрохвильова пічка, насосна станція, бойлер, обігрівач і т.д. А якщо будинок обігрівається електричним котлом, тоді потужність домогосподарства зростає ще на 8-10 кВт.

Cукупна потужність всіх домашніх електричних установок визначає потребу в установленій потужності будинку чи квартири – в договорі на приєднання до енергомережі з оператором розподільчих мереж (колишнім обленерго) вживається термін «дозволена (договірна) потужність».

Починаючи з 2000 року пропускну здатність енергомереж вирішили збільшити з розрахунку навантаження на одне домогосподарство в середньому до 3 кВт. Але сьогодні й цього мало, адже в новобудовах навантаження одного абонента інколи сягає 50-100 кВт. Тому старі лінії не витримують, напруга падає, а споживачі скаржаться на неякісне постачання.

Обленерго збільшить потужність кожного домогосподарства до 5 кВт

Для покращення якості енергопостачання обленерго повинні будувати нові підстанції та лінії електромереж. З цією метою державний Регулятор (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) щороку затверджує кожному обленерго інвестиційну програму розвитку. Важливо, що в 2021 році НКРЕКП своєю постановою від 17 березня №475 зобов’язала всіх операторів системи розподілу впродовж двох років забезпечити споживачів договірною потужністю 5 кВт, звісно, за рахунок розбудови мереж.

Всі обленерго України повинні повідомити своїм абонентам про право збільшити приєднану потужність будинку чи квартири та зафіксувати це в договорі. В деяких регіонах споживачі вже отримали такі повідомлення, зокрема, на Черкащині. На прикладі цього регіону «Главком» вирішив показати, як мають діяти споживачі по всій Україні. Редакція звернулася до керівництва ПАТ «Черкасиобленерго» з проханням пояснити, як реалізується право абонентів на збільшення приєднаної потужності їх осель.

Детально ознайомитися з відповідями можна тут:

(для ознайомлення натисніть на зображення)

За два роки – 5 кВт кожному абоненту

Загалом в Черкаській області з побутовими споживачами укладено 617 тис. договорів про надання послуг розподілу електричної енергії. За 2021 рік до «Черкасиобленерго» надійшло понад 2500 звернень про приєднання до електромереж (в тому числі й збільшення потужності)

На початку грудня «Черкасиобленерго» розіслало домогосподарствам Черкаської області повідомлення про узгодження дозволеної потужності: у договорі споживача вона встановлена на рівні 3 кВт – така потужність в минулі роки була автоматично забезпечена всім. Якщо споживач не погоджується з такою цифрою, то у місячний термін він має надати до ПАТ «Черкасиобленерго» – на адресу філії (районні електромережі) за місцем проживання споживача обґрунтування іншої потужності. Це звернення подається у довільній формі. «Якщо у спожива є документація, де вказана приєднана потужність оселі, то він повинен вказати, що він має технічні умови (на приєднання до електромереж – «Главком»). Відповідно на підставі цього звернення компанія змінить в договорі цифру, наприклад, на 4 кВт», – пояснили в «Черкасиобленерго».

Що таке дозволена (договірна) потужність?

Це максимальна величина потужності електроприладів, дозволена для використання споживачем одномоментно. Договірна потужність встановлюється в технічних умовах, відповідно до яких будинок було приєднано до електромереж, і не може бути меншою, ніж зазначена в паспорті точки розподілу, але не нижче 3 кВт.

Хто встановлює потужність споживача?

Дозволена до використання потужність встановлена проєктною документацією (технічними умовами), згідно з якою відбулося приєднання домогосподарства до мереж в залежності від того, у які роки відбувалося підключення споживача до електромережі.

Як дізнатися про дозволену (договірну) потужність?

Споживачеві потрібно переглянути свій договір про надання послуг з розподілу електричної енергії (паспорт точки розподілу електричної енергії) або договір про приєднання до електромереж.

Що обленерго має зробити безкоштовно?

Обленерго зобов’язане упродовж двох років безкоштовно забезпечити всіх споживачів договірною потужністю 5 кВт (відповідно до постанови НКЕРКП №475 за 2021 рік). В договір споживача буде внесена цифра 5 кВт замість нинішніх 3 кВт. Щоб обмежити можливість споживання електроенергії в межах не більше 5 кВт, на розподільчому щитку оселі поруч з лічильником буде встановлено трансформатор струму на 10 ампер – в разі перевищення дозволеного обсягу споживання оселя буде автоматично відключена від мережі. І тоді споживач змушений буде вимкнути, до прикладу, обігрівач і потім самостійно натиснути на клавіші автомата і знову увімкнути світло в оселі.

Важливо знати, що не всім споживачам одночасно збільшать дозволену потужність до 5 кВт, а почергово протягом двох років, тобто в процесі модернізації мереж і підстанцій – ці роботи передбачені чинним «Планом розвитку системи розподілу ПАТ «Черкасиобленерго» на 2022-2026 роки».

Що робити тим, хто не хоче чекати два роки?

В разі, якщо домогосподарство потребує терміново збільшити приєднану потужність оселі до 5 чи більше кВт, можна за власні кошти докупити потужність. До прикладу, якщо зараз дозволена потужність 3 кВт, а споживач хоче мати 10 кВт, доведеться докупити 7 кВт.

Важливо врахувати, що в такому разі крім купівлі певного обсягу потужності, побутовий споживач ще має замовити в ліцензованій проєктній організації розробку нового проєкту на постачання електроенергії – на Київщині, наприклад вартість таких робіт коливається в межах 5-20 тис. грн. Фірми на Черкащині за виконану роботу беруть значно менше – від 1-1,5 тис. грн.

Детальна інформація про умови приєднання до мереж «Черкасиобленерго» розміщена на сайті компанії.

Скільки коштує додаткова потужність?

Наведені нижче ставки діють для ІІІ категорії споживачів – мова про населення (сектор індивідуальної забудови та необладнані ліфтами багатоповерхові будинки), для таких дозволена потужність обмежується 16 кВт.

Приєднання 1 кВт в сільській місцевості до напруги 0,4 кВ коштує майже 1427 грн – така вартість і трифазного, і однофазного приєднання. Для містян це коштуватиме трохи менше – 1200 грн за приєднання 1 кВт.

Приєднання 1 кВт в сільській місцевості до напруги 0,6 кВ коштує майже 1933 грн – для однофазного приєднання, та 1546 грн – для трифазного. Для містян – 1300 грн за приєднання 1 кВт – як однофазного, так і трифазного приєднання. (Всі наведені суми з ПДВ).

Детальніше познайомитися з розрахованими для Черкащини ставками плати (в залежності від потужності приєднання та категорії надійності) за приєднання до мереж різного рівня потужності можна тут:

(для ознайомлення натисніть на зображення)

До відома: для споживачів різних областей діють свої розцінки. Ставки плати за стандартне приєднання для усіх областей опубліковані на сайті НКРЕКП наприкінці грудня 2021 року.

Важливо також знати, що кожний будинок, який під’єднаний до електромережі, має договірну потужність електропостачання та вказує максимальну потужність усіх електричних пристроїв, які одночасно можуть працювати у споживача. Величина цього значення залежить від певних складових: електролічильника, пропускної здатності дротів, вимикачів, параметрів силового обладнання трансформаторних підстанцій, що живлять певний будинок.

До прикладу, в будинку часто буває неможливо встановити електрокотел, попередньо не модернізувавши електромережу, адже може не вистачити договірної потужності. В кращому випадку, нове обладнання не буде належним чином працювати, а в гіршому – може спровокувати аварію в електромережі. Причому вона може статися не тільки у власному обійсті, але й у вуличній мережі. Аби цього не траплялось й потрібно модернізувати мережу та збільшувати договірну потужність.

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Як уникнути аварій та пожеж. Поради «Черкасиобленерго»:

Коротке замикання виникає при надмірних перевантаженнях або через механічне пошкодження ізоляції між дротами (фото з відкритих джерел)

Причини виникнення пожеж, які пов'язані з електромережами:

Коротке замикання виникає при надмірних чи тривалих перевантаженнях або через механічне пошкодження ізоляції між дротами. При цьому різко збільшується сила струму і кількість теплоти, що призводить до загоряння ізоляції і горючих предметів, що знаходяться поруч з розплавленим дротом.

Поганий контакт, який виникає через послаблення або окиснення контакту і призводить до ослаблення сили струму. Запобіжники в такому випадку не спрацьовують. Через це виникає місцевий перегрів, який може призвести до пожежі.

Перевантаження мережі, коли в неї підключають електроприлади з більшою загальною потужністю, ніж та, на яку розраховано мережу. Тривалі перевантаження призводять до руйнування ізоляції, виникнення короткого замикання та пожежі.

Як запобігти виникненню пожежі?

Під час користування електроенергією в побуті потрібно дотримуватися таких правил:

Захист від коротких замикань. Для цього автомати та пробкові запобіжники повинні бути справними і заводського виготовлення.

Необхідно слідкувати за станом ізоляції електродротів приладів, забезпечуючи своєчасний ремонт.

Не використовувати в побуті саморобні електроприлади.

Виключити можливість доступу дітей до електроприладів та відкритих розеток.

Бути обережним при користуванні електроенергією у вологих приміщеннях та у приміщеннях із земляною, цегляною і бетонною підлогою.

Електронагрівальні прилади, телевізори, побутові електроприлади та апаратура повинні вмикатися в електромережу тільки за допомогою справних штепсельних з'єднань та електророзеток заводського виготовлення.

Відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів та будівельних конструкцій має становити не менше 0,25 м.

Під час користування електрикою забороняється:

Прокладати електричні проводи і кабелі транзитом через пожежовибухонебезпечні зони.

Експлуатувати кабелі і дроти з ізоляцією, що пошкоджена або втратила захисні властивості.

Залишати без нагляду кабелі та дроти з неізольованими струмопровідними частинами.

Застосовувати саморобні подовжувачі.

Застосовувати для опалення приміщення нестандартне (саморобне) електронагрівальне обладнання або лампи розжарювання.

Користуватися пошкодженими розетками, вимикачами та іншими електровиробами.

Підвішувати світильники безпосередньо на струмопровідні дроти, обгортати електролампи і світильники папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатувати їх зі знятими ковпаками (розсіювачами).

Використовувати електроапаратуру та прилади в умовах, що не відповідають вказівкам (рекомендаціям) її виробників.

Залишати без нагляду увімкнені в електромережу нагрівальні прилади, телевізори тощо.

Використовувати вимикачі, штепсельні розетки для підвішування одягу та інших предметів, заклеювати ділянки електропроводки папером чи тканиною.

Застосовувати для електромереж радіо- та телефонні дроти.

Використовувати побутові електронагрівальні прилади (праски, чайники, кип'ятильники тощо) без негорючих підставок.

Для гасіння електроприладів, які перебувають під напругою, можна використовувати тільки пісок, вуглекислотні та порошкові вогнегасники. Ці вогнегасники застосовують для гасіння електроустановок та електрообладнання, що перебуває під напругою до 1000 В, з відстані не менше 1 м. Непридатними для гасіння електрообладнання під напругою є водяні та водопінні вогнегасники.

Наталка Прудка, «Главком»