  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Київська барахолка «Кураж Базар» обіцяє цього року допомагати безхатькам

    • Розсилка
    &nbsp;Протягом цього року &laquo;Кураж Базар&raquo; планує у всіх районах Києва відкрити інфоцентри для бездомних людей - Київська барахолка «Кураж Базар» обіцяє цього року допомагати безхатькам
     Протягом цього року «Кураж Базар» планує у всіх районах Києва відкрити інфоцентри для бездомних людей

    За рік організатори планують зібрати для допомоги безхатькам не менше чотирьох мільйонів гривень

    Київська барахолка «Кураж Базар», що займається благодійністю, у 2020 році допомагатиме проєкту Suka_Zhizn, що розповідає історії безпритульних людей і збирає гроші на їх лікування та харчування. Про це повідомила керівниця «Кураж Базару» Олена Гудкова на свій сторінці в Instagram.

    Гудкова зазначила, що після довгих переговорів і суперечок увесь річний бюджет «Кураж Базару» вирішили скерувати на один проєкт.

    screenshot_1_04

    «Нашим підопічним на 2020 рік стане проєкт @suka_zhizn, яким анонімно займався його засновник з 2017 року і місія якого — дестигматизація бездомних людей в Україні. Важливо розуміти, що бездомний — найчастіше це не вибір, а обставина життя і нам час усвідомити, що переїзд в інше місто в пошуках роботи, проблеми в родині або шахрайські схеми можуть зробити практично будь-яку людину такою», — написала активістка.

     Вона зазначила, що у 2020 році «Кураж Базар» з Suka_Zhizn планують:

    • створити інфоцентри для реєстрації бездомних в спеціальні CRM-системи;
    • надавати бездомним першу медичну та психологічну допомогу;
    • надавати бездомним можливість поїсти, помитися, змінити одяг і вирішити повернутися в соціум.

    Інфоцентри планують відкрити в кожному районі Києва. За рік організатори хочуть зібрати не менше чотирьох мільйонів гривень на розвиток проєкту Suka_Zhizn.

    Київ бюджет гроші соціум безхатченки місто Instagram харчування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ