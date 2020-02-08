Київська барахолка «Кураж Базар» обіцяє цього року допомагати безхатькам



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Протягом цього року «Кураж Базар» планує у всіх районах Києва відкрити інфоцентри для бездомних людей

За рік організатори планують зібрати для допомоги безхатькам не менше чотирьох мільйонів гривень

Київська барахолка «Кураж Базар», що займається благодійністю, у 2020 році допомагатиме проєкту Suka_Zhizn, що розповідає історії безпритульних людей і збирає гроші на їх лікування та харчування. Про це повідомила керівниця «Кураж Базару» Олена Гудкова на свій сторінці в Instagram.

Гудкова зазначила, що після довгих переговорів і суперечок увесь річний бюджет «Кураж Базару» вирішили скерувати на один проєкт.

«Нашим підопічним на 2020 рік стане проєкт @suka_zhizn, яким анонімно займався його засновник з 2017 року і місія якого — дестигматизація бездомних людей в Україні. Важливо розуміти, що бездомний — найчастіше це не вибір, а обставина життя і нам час усвідомити, що переїзд в інше місто в пошуках роботи, проблеми в родині або шахрайські схеми можуть зробити практично будь-яку людину такою», — написала активістка.

Вона зазначила, що у 2020 році «Кураж Базар» з Suka_Zhizn планують:

створити інфоцентри для реєстрації бездомних в спеціальні CRM-системи;

надавати бездомним першу медичну та психологічну допомогу;

надавати бездомним можливість поїсти, помитися, змінити одяг і вирішити повернутися в соціум.

Інфоцентри планують відкрити в кожному районі Києва. За рік організатори хочуть зібрати не менше чотирьох мільйонів гривень на розвиток проєкту Suka_Zhizn.