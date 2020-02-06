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    Моторошна знахідка: у Харкові біля зупинки виявили людські кістки (фото)

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    Моторошна знахідка: у Харкові біля зупинки виявили людські кістки (фото)

    Біля зупинки громадського транспорту знайшли людські череп і стегно

    Напередодні, 5 лютого, у Харкові поблизу зупинки громадського транспорту знайшли людські кістки.

    Про інцидент повідомили у прес-службі Нацполіції Харківської області.

    Страшну знахідку випадкові перехожі виявили неподалік від розворотного кола 3-го тролейбуса. У снігу лежали людській череп і частина стегнової кістки. На місце події викликали правоохоронців. Поліцейські оглянули прилеглу територію, зафіксували покази свідків та відправили людські рештки на експертизу.

    Попередньо кістки можуть належати безхатьку. Експертиза має встановити вік кісток, як давно рештки знаходилися на вулиці та чи не загинула людина кримінальною смертю.

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    Моторошна знахідка: у Харкові біля зупинки виявили людські кістки (фото)
    Моторошна знахідка: у Харкові біля зупинки виявили людські кістки (фото)

    Інформацію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень Індустріального відділу поліції. Зараз вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

    Харків смерть розслідування поліція безхатченки
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