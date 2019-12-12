Рада дозволила безхатькам реєструватися за адресою соцзакладів



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Подавати заяву бездомного щодо реєстрації місця перебування буде спеціалізована соціальна установа, де цій людині надають послуги

Верховна Рада дозволила безхатькам реєструвати своє місце проживання за адресою соціальних закладів, у яких вони отримають соціальну допомогу.

За законопроєкт №0932 «Про внесення змін до закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні (про надання притулку бездомним особам)» проголосували 343 депутати.

Так, реєстрація місця проживання або перебування бездомного може здійснюватись за адресою спеціалізованого соціального закладу, в якому людині надають послуги.

Подання заяви бездомної особи про реєстрацію місця проживання чи зняття з реєстрації здійснює соціальний заклад.

У пояснювальній записці зазначили, що ухвалення закону вдосконалить процедуру й умови надання адміністративних послуг бездомним.

Також сьогодні нардепи зменшили штрафи за неофіційне працевлаштування. Йдеться, зокрема, про відмову від трудового контракту з співробітниками.

До слова, наприкінці листопада у Києві відкрилися пункти обігріву ще в трьох районах міста.

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