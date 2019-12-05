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    Безхатченко влаштував пожежу у київській багатоповерхівці

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    Рятувальники оперативно ліквідували займання в будинку - Безхатченко влаштував пожежу у київській багатоповерхівці
    Рятувальники оперативно ліквідували займання в будинку

    Безхатченка госпіталізовано у відділення токсикології з явними ознаками отруєння продуктами горіння

    У середу, 4 грудня, сталася пожежа у 16-поверховому житловому будинку на Харківському шосе, 172А у Дарницькому районі Києва. Інформація про загорання надійшла до Служби порятунку 101 о 15:28.

    На місце події прибули рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що між 15 та 16 поверхами на сходовій клітині горіло сміття на площі 2 кв. м, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 15:55 бійці ліквідували займання.

    До прибуття пожежного підрозділу мешканці під'їзду евакуювали безхатька, якого було госпіталізовано у відділення токсикології з явними ознаками отруєння продуктами горіння.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Нагадаємо, у ніч на 4 грудня у дворі 18-поверхового житлового будинку на вул. Драгоманова, 15А в Дарницькому районі горіли три автомобілі.

    Як повідомлялося, на базах територіальних центрів соціального обслуговування у дев’яти районах Києва облаштовано 21 пункт обігріву.

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