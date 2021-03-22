Київська оперета назвала нову дату відкриття головної сцени

Художній керівник Національного театру оперети Богдан Струтинський під час будівельно-реставраційних робіт у великому залі театру

Відкриття «театрального Версалю» змістилось на квітень, артисти шукають можливість проводити репетиції в карантин

Столичні театри – національні та муніципальні, опинившись у лещатах чергового карантину, підраховують чергові шалені економічні збитки, переносять вистави з березня на на травень, а також в рамках передбачених соціально-санітарних норм намагаються репетирувати, не порушуючи чинні суворі правила обмежень у відповідній зоні.

В департаменті культури столиці «Главкому» дипломатично пояснили стосовно допустимості репетицій під час карантину: «Враховуючи те, що написано в рішенні Комісії, нам здається, що вони (репетиції) можливі».

Мова йде про протокол засідання Постійної комісії ТЕБ та НС щодо запровадження із 20 березня суворих карантинних обмежень у Києві.

У документі є детальне тлумачення нюансів творчого процесу для тих, хто створює аудіо-візуальні твори. Наприклад, у пункті «1.7» зазначено, що виробництво аудіо-візуальних творів можливе за умови обмеження до місця роботи (наприклад, зйомки) сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час творчого процесу), залученого до виробництва аудіовізуального твору, засобів індивідуального захисту...

Чимало столичних театрів поки очікує, аби не наражати на небезпеку людей на час творчого процесу. Правда, плани на відновлення репетицій (з урахуванням необхідних соціально-санітарних норм, передбачених рішенням Комісії), звісно, є у багатьох київських театрів, виходячи з ситуації в окремому колективі та відповідно до персонального рішення керівника культурного закладу.

Особливо болісно теперішній карантин ударив по одному з найпопулярніших театрів столиці – Київському Національному театру оперети.

До Міжнародного дня театру (27 березня) Оперета мала сподівання запросити своїх фанатів в оновлену після реставрації велику глядацька залу, яку вже попередньо образно називають «наш київський театральний Версаль», завдяки вишуканій та віртуозній роботі майстрів-реставраторів, котрі перетворили простір старовинного театру на вулиці Великій Васильківській на справжній європейський палац мистецтв.

Планував Театр оперети представити найближчим часом і премʼєру мюзиклу «Доріан Ґрей» за мотивами популярного твору Оскара Вайльда. Готували також великий гала-концерт для своїх шанувальників.

Але ці проєкти та інші творчі задуми довелося вимушено переносити до спокійніших часів.

«Відкриття головної сцени Київського національного академічного театру оперети заплановане на 15 квітня, – прокоментував «Главкому» теперішню обстановку художній керівник театру, народний артист України Богдан Струтинський. – А з 30 березня, з дотриманням необхідних соціально-санітарних норм, маємо наміри відновити і репетиції мюзиклу «Доріан Ґрей», прем’єра якого запланована на 18 квітня. Також, сподіваємося, на початку квітня будуть проходити і репетиції святкового гала-концерту з нагоди відкриття головної сцени, а також триватимуть репетиції поточного репертуару. Все це, підкреслюю, виключно за суворих умов дотримання соціально-санітарних норм на період карантину».

Як повідомлялося раніше, ще під час минулорічного карантину Київський національний академічний театр оперети проводив реконструкцію головної зали, в ході якої планувалося замінити аварійні конструкції лож та балконів, зробити нову систему вентиляції, нове освітлення для фронтального світла сцени, виконати протипожежні роботи, встелити нову підлогу. Крім того, залу мали оздобити ліпниною та розписом, а також забезпечити безбар’єрний доступ до неї.

Олег Вергеліс