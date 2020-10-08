У листопаді глядачі побачать перші в Україні 3D-вистави



Розсилка ВІДПРАВИТИ

3D-вистава відзнімуть у приміщенні Театру на Подолі

Планується відзняти десять вистав, які глядачі зможуть подивитися онлайн

В Києві в приміщенні Театру на Подолі знімається перша в Україні 3D-вистава. Про це розказали в програмі «Київ. NewsRoom», що виходить на телеканалі «Київ».

Співпродюсерками унікального проєкту «Театр 360 градусів» виступили акторка Дар’я Малахова та Наталія Чижова. Планується відзняти десять вистав, які глядачі зможуть подивитися, не виходячи з дому, і абсолютно безкоштовно вже наступного місяця.

Зараз відбувається багатокамерна зйомка «Камінного господаря». Поставив виставу режисер Іван Уривський, лауреат державної премії ім. Леся Курбаса, за твором Лесі Українки.

Локація для зйомок вибрана не випадково, адже Театр на Подолі на сьогодні є найсучаснішим та найтехнологічнішим в Україні.

«Зараз всюди офлайн переходить в онлайн. Але багато людей вважають, що в онлайні немає душі і там все штучне. Ми прагнемо змінити це уявлення», - розповідає співродюсерка Наталія Чижова.

Після того, як актори та декорації будуть зняті, їх оцифрують. Новітні технологіє у поєднанні з класичним сценічним мистецтвом допоможуть широкому колу глядачів відвідати вистави прямо у себе вдома і відкрити для себе театр по-новому, а також розширити глядацьку аудиторію до сотень тисяч, сподіваються автори проєкту.

Читайте також: