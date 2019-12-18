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    Шоу-биз

    Обвиненному в домогательствах Пласидо Доминго полчаса стоя аплодировала Ла Скала

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    <p>Вслед за скандальным кинопродюсером Харви Вайнштейном Доминго тоже стал жертвой обвинений со стороны женщин</p> <div></div> - Обвиненному в домогательствах Пласидо Доминго полчаса стоя аплодировала Ла Скала

    Вслед за скандальным кинопродюсером Харви Вайнштейном Доминго тоже стал жертвой обвинений со стороны женщин

    Европейские зрители показали оперному певцу свою любовь на фоне грязных слухов о его поведении с женщинами

    Обвинения в домогательствах не повлияли на славу оперного певца Пласидо Доминго. В воскресенье, 15 декабря, 70-летний испанец дал юбилейный гала-концерт в знаменитом итальянском театре Ла Скала (артист отмечал 50 лет своей творческой карьеры) и сорвал бурные овации.

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    Обвиненному в домогательствах Пласидо Доминго полчаса стоя аплодировала Ла Скала
    Обвиненному в домогательствах Пласидо Доминго полчаса стоя аплодировала Ла Скала
    Обвиненному в домогательствах Пласидо Доминго полчаса стоя аплодировала Ла Скала
    Обвиненному в домогательствах Пласидо Доминго полчаса стоя аплодировала Ла Скала
    Обвиненному в домогательствах Пласидо Доминго полчаса стоя аплодировала Ла Скала
    Обвиненному в домогательствах Пласидо Доминго полчаса стоя аплодировала Ла Скала
    Обвиненному в домогательствах Пласидо Доминго полчаса стоя аплодировала Ла Скала
    Обвиненному в домогательствах Пласидо Доминго полчаса стоя аплодировала Ла Скала
    Обвиненному в домогательствах Пласидо Доминго полчаса стоя аплодировала Ла Скала
    Обвиненному в домогательствах Пласидо Доминго полчаса стоя аплодировала Ла Скала

    Как сообщает портал Inc-news, звезде аплодировали стоя около получаса, он дважды выходил на бис, но публика не хотела его отпускать. Вот какая она народная любовь.

    Напомним, этим летом певца обвинили в домогательствах. Два десятка женщин заявили, что почтенный испанец приставал к ним, и это разрушило карьеру легендарного тенора в Америке. Там стали один за другим отменяться его концерты, а позже мужчина был вынужден уйти из нью-йоркского театра Метрополитен-опера, в котором выступал более полувека, и уволиться из Лос-Анджелесской оперы, где 20 лет проработал дирижером.

    артист
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