Обвиненному в домогательствах Пласидо Доминго полчаса стоя аплодировала Ла Скала



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Обвинения в домогательствах не повлияли на славу оперного певца Пласидо Доминго. В воскресенье, 15 декабря, 70-летний испанец дал юбилейный гала-концерт в знаменитом итальянском театре Ла Скала (артист отмечал 50 лет своей творческой карьеры) и сорвал бурные овации.

Как сообщает портал Inc-news, звезде аплодировали стоя около получаса, он дважды выходил на бис, но публика не хотела его отпускать. Вот какая она народная любовь.

Напомним, этим летом певца обвинили в домогательствах. Два десятка женщин заявили, что почтенный испанец приставал к ним, и это разрушило карьеру легендарного тенора в Америке. Там стали один за другим отменяться его концерты, а позже мужчина был вынужден уйти из нью-йоркского театра Метрополитен-опера, в котором выступал более полувека, и уволиться из Лос-Анджелесской оперы, где 20 лет проработал дирижером.