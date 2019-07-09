У Києві пройде вистава без акторів «Рентген»



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Все, що відбудеться на виставі, залишиться там. Це перша вистава «Дикого театру театр», де фото і відеозйомка буде заборона

«Рентген» - мобільна імерсійна вистава, яка щоразу проходить на новій локації, адресу учасники отримують за добу до показу

12 і 13 липня «Дикий театр» презентує імерсійну виставу «Рентген», яка пройде не у театрі, і в якій не буде ні акторів, ні режисера. Головний герой вистави - електронний голос, за вказівками якого мають слідкувати глядачі, щоб успішно дійти до фіналу.

Суть нового проекту - розкрити потенціали глядачів, дати їм можливість стати в театрі - головними.

«У нас прекрасні глядачі, і я давно мріяла про проект, де ми зможемо з ними зустрітись в більш близький атмосфері, розкрити їхні бажання, страхи, дати можливість стати головними героями дії», - коментує продюсерка Ярослава Кравченко.

«Рентген» - це мобільна імерсійна вистава, яка щоразу проходить на новій локації, адресу учасники отримують за добу до показу. Також глядачі будуть підписувати з театром угоду про нерозголошення. Все, що відбудеться на виставі, залишиться там. Це перша вистава «Дикого театру театр», де фото і відеозйомка буде заборона.