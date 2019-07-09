  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Культура

    У Києві пройде вистава без акторів «Рентген»

    • Розсилка
    <em>Все, що відбудеться на виставі, залишиться там. Це перша вистава&nbsp;&laquo;Дикого театру театр&raquo;, де фото і відеозйомка буде заборона</em> - У Києві пройде вистава без акторів «Рентген»
    Все, що відбудеться на виставі, залишиться там. Це перша вистава «Дикого театру театр», де фото і відеозйомка буде заборона

    «Рентген» - мобільна імерсійна вистава, яка щоразу проходить на новій локації, адресу учасники отримують за добу до показу

    12 і 13 липня «Дикий театр» презентує імерсійну виставу «Рентген», яка пройде не у театрі, і в якій не буде ні акторів, ні режисера. Головний герой вистави - електронний голос, за вказівками якого мають слідкувати глядачі, щоб успішно дійти до фіналу.

    Суть нового проекту - розкрити потенціали глядачів, дати їм можливість стати в театрі - головними.  

    «У нас прекрасні глядачі, і я давно мріяла про проект, де ми зможемо з ними зустрітись в більш близький атмосфері, розкрити їхні бажання, страхи, дати можливість стати головними героями дії», - коментує продюсерка Ярослава Кравченко.

    «Рентген» - це мобільна імерсійна вистава, яка щоразу проходить на новій локації, адресу учасники отримують за добу до показу.  Також глядачі будуть підписувати з театром угоду про нерозголошення. Все, що відбудеться на виставі, залишиться там. Це перша вистава «Дикого театру театр», де фото і відеозйомка буде заборона.
    Читайте також
    Київ театр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ