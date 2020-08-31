Київська поліція викрила інтернет-магазин з продажу марихуани та «кексів» (фото, відео)



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Під час обшуку правоохоронцями вилучено понад 150 пакунків та ємкостей з наркотиками Фото: Нацполіція

Засновником інтернет-магазину та збувачем є харків'янин

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю столичного главку за участю слідчих Голосіївського Управління поліції в Києві викрили уродженця Харкова у збуті наркотиків через мережу інтернет.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік орендував квартиру у Голосіївському районі столиці. Під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання правоохоронці виявили «склад» наркотичних речовин: марихуану та кекси із вмістом тетрагідроканабінолу, які він збував через мережу інтернет та поштові відділення.

«Ми встановили, що засновником інтернет-магазину та збувачем є харків'янин, 1989 року народження. У результаті обшуку квартири правопорушника, нами вилучено понад 150 пакунків та ємкостей з наркотиками, ваги, фасувальні пакети, нотатки про кількість збутих наркотиків та ґаджети, через які чоловік домовлявся про продаж наркотиків», - розповів начальник слідчого відділення Голосіївського УП ГУНП у Києві Дмитро Полохало.

За цінами «чорного ринку», вартість вилучених наркотиків становить близько 500 тисяч гривень.

Правоохоронці направили наркотичні речовин на експертизу.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.