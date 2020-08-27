Мешканець Київщини збував наркотики через Telegram-канал
Правоохоронці встановлюють канали надходження забороненої речовини
Поліція Київщини затримала чоловіка, який продавав наркотичні та психотропні речовини за допомогою Telegram-каналу.
Задокументували злочинну діяльність поліцейські Києво-Святошинського відділу поліції, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Оперативники та слідчі провели комплекс заходів та встановили, що до збуту наркотиків причетний 39-річний житель міста Боярка.
Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання, слідчі вилучили наркотичні речовини, електронні ваги, а також гроші, отримані від продажу забороненого «товару».
Вилучені речові докази направлено для проведення експертиз.
Наразі правоохоронці встановлюють канали надходження забороненої речовини.
Зловмиснику оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Слідство триває.