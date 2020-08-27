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    Мешканець Київщини збував наркотики через Telegram-канал

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    Під час обшуку правоохоронці вилучили гроші, отримані від продажу забороненого &laquo;товару&raquo; - Мешканець Київщини збував наркотики через Telegram-канал
    Під час обшуку правоохоронці вилучили гроші, отримані від продажу забороненого «товару»
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці встановлюють канали надходження забороненої речовини

    Поліція Київщини затримала чоловіка, який продавав наркотичні та психотропні речовини за допомогою Telegram-каналу.

    Задокументували злочинну діяльність поліцейські Києво-Святошинського відділу поліції, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Оперативники та слідчі провели комплекс заходів та встановили, що до збуту наркотиків причетний 39-річний житель міста Боярка.

    Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання, слідчі вилучили наркотичні речовини, електронні ваги, а також гроші, отримані від продажу забороненого «товару».

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    Мешканець Київщини збував наркотики через Telegram-канал
    Мешканець Київщини збував наркотики через Telegram-канал

    Вилучені речові докази направлено для проведення експертиз.

    Наразі правоохоронці встановлюють канали надходження забороненої речовини.

    Зловмиснику оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин) Кримінального кодексу України.

    Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

    Слідство триває.

    Національна поліція України кримінал гроші Київщина наркотики
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