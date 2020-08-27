Мешканець Київщини збував наркотики через Telegram-канал



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Під час обшуку правоохоронці вилучили гроші, отримані від продажу забороненого «товару» Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановлюють канали надходження забороненої речовини

Поліція Київщини затримала чоловіка, який продавав наркотичні та психотропні речовини за допомогою Telegram-каналу.

Задокументували злочинну діяльність поліцейські Києво-Святошинського відділу поліції, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Оперативники та слідчі провели комплекс заходів та встановили, що до збуту наркотиків причетний 39-річний житель міста Боярка.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання, слідчі вилучили наркотичні речовини, електронні ваги, а також гроші, отримані від продажу забороненого «товару».

Вилучені речові докази направлено для проведення експертиз.

Наразі правоохоронці встановлюють канали надходження забороненої речовини.

Зловмиснику оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропних речовин) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідство триває.