У Києві поліція зловила молодика з Вінниччини на збуті наркотиків (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці вилучили у чоловіка 27 пакетиків метадону Фото: Нацполіція

Поліція вже затримувала чоловіка за аналогічний злочин

Під час відпрацювання території Солом’янського району Києва на вулиці Гарматній дільничні офіцери поліції помітили чоловіка, який при їх появі почав тікати. Працівники поліції зупинили його для перевірки та у ході поверхневого огляду виявили 27 пакетиків із порошкоподібною речовиною білого кольору.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Згортки вилучили та направили на проведення експертизи.

За результатами досліджень, вилучені речовини є наркотиком метадон.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – 25-річний уродженець Вінницької області, якого кілька місяців тому працівники поліції затримували за аналогічний злочин.

Слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину.

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.