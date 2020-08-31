На Київщині поліція затримала наркодилера (фото, відео)

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Молодик розміщував інформацію про наркотики в телеграм-каналі, а розповсюджував методом «закладок».

На Київщині поліцейські викрили телеграм-канал, де зловмисник висвітлював інформацію про наявність наркотиків та їх вартість. Наркодилер розповсюджував канабіс та амфетамін методом «закладок». Гроші ж «покупці» переказували на банківські картки через різні платіжні системи.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Оперативники та слідчі Макарівського відділення поліції провели комплекс заходів, зокрема і оперативні закупівлі та встановили, що до збуту наркотиків на території Київської області причетний 25-річний місцевий житель.

За місцем його проживання правоохоронці провели санкціоновані обшуки та виявили речові докази.

Поліцейські вилучили амфетамін, канабіс, гроші, отримані злочинним шляхом, мобільні телефони, за допомогою яких чоловік здійснював координацію та збут наркотиків. Також вилучені банківські картки та обладнання для фасування наркотичних речовин.

Вилучене направлено на проведення експертиз.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наразі збувачу наркотиків оголошено підозру.

Поліція продовжує проводити заходи щодо встановлення каналу надходження наркотичних речовин та осіб, причетних до цього.