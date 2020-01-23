Київська влада просить поліцію перевірити відчуження земель на Жуковому острові



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Підконтрольний Павлу Рябікіну кооператив планує забудувати Жуків острів

Департамент земельних ресурсів Київської міської держадміністрації направив звернення до органів Національної поліції щодо здійснення перевірки законності відведення земель на Жуковому острові.

Таке звернення доручив підготувати мер Києва Віталій Кличко після публікацій в ЗМІ про нібито плани бізнесменів побудувати багатоповерхові будинки в рекреаційній зоні. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Землі столиці, що є рекреаційними зонами, не можуть забудовуватися висотками! Київські острови мають бути територіями вільного доступу для всіх киян і використовуватися виключно як зони відпочинку. Якщо бізнес хоче розвивати і облаштовувати такі території, потрібно працювати законно», - наголосив мер.

«Тому, переконаний, правоохоронні органи мають перевірити і законність відчуження землі на Жуковому острові і під яке використання це робилося», - зазначив Кличко, коментуючи звернення до органів Національної поліції.

Раніше ЗМІ повідомили, що кооператив, який контролює генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін, збирається забудувати Жуків острів. В потенційному проєкті – два велетенські палаци з власними причалами і закрита база відпочинку. При цьому будівництво приватних житлових будинків тут заборонене. Мова йде про 15 гектарів на Жуковому острові поруч з яхт-клубом та ресторанним комплексом «Маячок», які належать Павлу Рябікіну.