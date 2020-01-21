Гендиректор «Борисполя» планує забудувати Жуків острів



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На заповідному острові може з'явитися маєток з причалами

Кооператив, який контролює генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін, збирається забудувати Жуків острів. В потенційному проєкті – два велетенські палаци з власними причалами і закрита база відпочинку. При цьому будівництво приватних житлових будинків тут заборонене.

Про це повідомляє Bihus.іnfo.

Мова йде про 15 гектарів на Жуковому острові поруч з яхт-клубом та ресторанним комплексом «Маячок», які належать Павлу Рябікіну. «Совським ставкам», кооперативу з орбіти гендиректора «Борисполя», ця ділянка дісталась безкоштовно у 2010-му. Причому близько 10 гектарів кооператив отримав у власність, ще 5 – в оренду на 25 років. З того часу уся активність обмежилась лише парканом вздовж території. І от у серпні 2019-го «Совські ставки» за заявою отримали від Департаменту містобудування та архітектури Києва містобудівні умови та обмеження для забудови ділянки.

Журналістам Bihus.Info вдалося отримати весь пакет документів щодо цієї ділянки. В проєкті, який подано до КМДА, 15 гектарів на Жуковому поділено на три частини.

Одна з ділянок призначена під маєток з відкритим басейном, галявиною, господарською та спортивними будівлями та власною причальною зоною. Друга – трохи менша за розміром, але теж зі спортивним та адміністративним будиночками та власним виходом до води. Поруч з ними – закрита база відпочинку зі спортивними майданчиками та причалом.

За словами експерта з містобудування Георгія Могильного, відповідно до Генерального плану земля на Жуковому передбачена під об’єкти рекреації і будівництво приватних котеджів тут – порушення законодавства.

Рябікін на запитання журналістів щодо планів на будівництво відповідати не захотів.

Керівниця кооперативу Олена Коломієць також не дала жодних відповідей, натомість відправила писати листи на офіційну адресу кооперативу. Але там, замість «Совських ставків» розміщена підстанція.

До речі, землю на Жуковому «Совські ставки» встигли закласти двома частинами у банк, як заставу за чужі борги. Договори іпотеки підписані з банком «Кліринговий дім» Юлії Льовочкіної. «Совські ставки» в іпотечних документах – поручитель. Тобто гроші в кредит сам кооператив не брав, а повертати борги має – якщо не грошима, то землею. Причому один з договорів оформлено особисто на Павла Рябікіна. За 5 років основне зобов’язання у розмірі 1,85 млн гривень гендиректор «Борисполя» так і не повернув, натомість у вересні 2019-го підписав додатковий документ на продовження строку договору. Більше того, згідно з договором під заставою опиняться усі нові будинки, які потенційно можуть з’явитися на закладеній у банк ділянці.

Найімовірніше весь цей процес з позичанням – фікція, більше схожа на партнерство Рябікіна-Льовочкіних і схему захисту землі від прокуратури. Закладені у банк ділянки значно складніше повертати у власність міста навіть через суд. Це вже намагались зробити активісти та столична прокуратура, наголошуючи на незаконності передачі ділянки «Совським ставкам». Але суди слідчі програли. Після запиту щодо виданих у серпні документів, у прокуратурі Києва пообіцяли розібратися з видачею містобудівних документів влітку 2019-го.

Павло Рябікін з 2017-го року керує аеропортом «Бориспіль», до цього він тричі був нардепом, а після Революції Гідності рік працював на посаді заступника пиївського міського голови Віталія Кличка. Нині Рябікін значиться його радником на громадських засадах.