На скандальному будівництві у Києві сталася бійка зі стріляниною: є поранені (відео)



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На місці сутички працювали медики швидкої допомоги та правоохоронці Фото: Сергій Бонк, Facebook

Правоохоронці встановлюють обставини бійки біля будівельного майданчика

Сьогодні, 14 січня, близько 7:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про бійку на вулиці Микільсько-Слобідській. За вказаною адресою прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці події правоохоронці встановили, що між місцевими мешканцями та охоронцями будівельного майданчика сталася сутичка, внаслідок якої двоє осіб отримали тілесні ушкодження.

Як повідомляється на сторінці ГО «Микільська Слобідка» у Facebook, бійка зі стріляниною сталася, коли забудовник завозив бетон на будівельний майданчик.

ГО «Микільська Слобідка» повідомляє, що є припис столичної влади на зупинення будівництва, проте будівельні роботи продовжуються.

За даним фактом слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють усі обставини правопорушення та осіб, причетних до нього.

На місці події продовжують працювати працівники поліції, які забезпечують публічний порядок та безпеку. Окрім того, правоохоронці закликають обидві сторони конфлікту вирішувати спірні питання мирним шляхом та виключно у межах правового поля.