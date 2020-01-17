Ще одна надбудова: «під носом» у мерії на історичній будівлі з’явилися два нових поверхи



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Дореволюційний будинок на Прорізній, 19-Б збільшили на два поверхи

Міські служби з'ясовують, хто ініціатор перебудови дореволюційного будинку

На вулиці Прорізній, 19-Б у центрі Києва активісти помітили чергову потворну надбудову на старовинному триповерховому будинку 1900 року побудови. На ньому з'явилося два зайвих поверхи.

Дореволюційний будинок розташований у дворі за Молодим театром. Напевно, тому будівельні роботи не були помічені від самого початку. Зараз видно, що будівля забудована по всьому периметру, а і навіть примудрилися два балкони прилаштувати. Фактично, власники переробили цілий будинок, збільшивши його на два поверхи. Втім, поки невідомо, як поведе себе фундамент будівлі, адже навантаження на нього зросли.

У Департаменті містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації сайту «Сьогодні» повідомили, що з приводу надбудови на будинку на Прорізній, 19-Б до них ніхто не звертався.

«До нас з приводу надбудови двох поверхів на будинку по вулиці Прорізній, 19-Б ніхто не звертався. Отже, будують без дозволів», – повідомили у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Міські служби вже з'ясовують, хто ініціатор перебудови дореволюційного будинку. Радник мера Києва Максим Бахматов у соціальних мережах поцікавився у голови Шевченківського району Олега Гаряги, чи не ходив він у гості.

У напівпідвалі будівлі розташований салон краси. Його співробітники повідомили «Сьогодні», що два поверхи надбудував їх сусід ще два роки тому.

Як повідомляв «Главком», у Києві на історичній будівлі на вулиці Глибочицькій, 40 зводять надбудову. Після розголосу у соцмережі столична влада відреагувала на незаконні дії забудовника.

Крім того, у мерії Києва розпочали перевірку законності споруди церкви на даху висотного будинку на проспекті Героїв Сталінграда, 4.