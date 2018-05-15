Київські автодорівці перекриють рух на двох вулицях

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«Київавтодор» проводить ремонт асфальтобетонного покриття

У вівторок, 15 травня, буде часткового обмежено рух транспорту на вул. Михайла Бойчука і вул. Івана Гонти. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«…З 10.00 год. до 20.00 год. у зв’язку з виконанням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на вул. Михайла Бойчука на ділянці від Військового проїзду до шляхопроводу через залізничні колії буде частково обмежено рух транспорту», - йдеться у повідомленні.

А на вул. Івана Гонти рух транспорту буде обмежено з 08.30 год. до 17.00 год. у зв’язку з влаштуванням нового асфальтобетонного покриття.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Як повідомляв «Главком», 13 травня на Хрещатику почали конструювати сцену для головної фан-зони Ліги чемпіонів у Києві - Фестивалю чемпіонів.

Хрещатик перекрито до 30 травня.

У зв’язку з цим у столиці утворилися величезні затори.