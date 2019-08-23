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    Київські фонтани змінять режим роботи на свята

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    Фонтани на Майдані Незалежності працюватимуть і в санітарний день, 26 серпня - Київські фонтани змінять режим роботи на свята
    Фонтани на Майдані Незалежності працюватимуть і в санітарний день, 26 серпня

    Водограї на Майдані Незалежності пройшли підготовку до урочистого святкування

    У зв'язку зі святковим понеділком, 26 серпня, санітарний день для очищення та налагодження роботи фонтанів на Майдані Незалежності та в акваторії Русанівського каналу переноситься на вівторок - 27 серпня. Про це повідомила пресслужба «Київводофонду».

    Також повідомляється, що у санітарний день, 19 серпня, команда працівників підприємства ретельно підготувала водограї на Майдані Незалежності до урочистого святкування.

    Зокрема, були проведені:

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    Київські фонтани змінять режим роботи на свята
    Київські фонтани змінять режим роботи на свята
    Київські фонтани змінять режим роботи на свята

    Нагадаємо, 13 та 14 липня було виявлено забруднення води фонтанів «Водяна куля» та однієї чаші «Малих» фонтанів на Майдані Незалежності.

    Комунальники просять у разі виявлення подібних актів вандалізму на фонтанах у центрі столиці терміново звертатися за телефоном: (044) 228-91-73 (СВКП «Київводфонд»).

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