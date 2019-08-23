Київські фонтани змінять режим роботи на свята



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Фонтани на Майдані Незалежності працюватимуть і в санітарний день, 26 серпня

Водограї на Майдані Незалежності пройшли підготовку до урочистого святкування

У зв'язку зі святковим понеділком, 26 серпня, санітарний день для очищення та налагодження роботи фонтанів на Майдані Незалежності та в акваторії Русанівського каналу переноситься на вівторок - 27 серпня. Про це повідомила пресслужба «Київводофонду».

Також повідомляється, що у санітарний день, 19 серпня, команда працівників підприємства ретельно підготувала водограї на Майдані Незалежності до урочистого святкування.

Зокрема, були проведені:

Нагадаємо, 13 та 14 липня було виявлено забруднення води фонтанів «Водяна куля» та однієї чаші «Малих» фонтанів на Майдані Незалежності.

Комунальники просять у разі виявлення подібних актів вандалізму на фонтанах у центрі столиці терміново звертатися за телефоном: (044) 228-91-73 (СВКП «Київводфонд»).