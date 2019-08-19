На Подолі вандали зіпсували лави, урни та фонтан (фото)



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Комунальники фарбують обмальовані невідомими лави Фото: КП УЗН Подільського району

У воду фонтану невідомі залили миючий засіб

Цими вихідними у сквері на вулиці Сагайдачного у Києві невідомі обмалювали всі лави та урни і запустили у фонтан миючий засіб. Про це повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Подільського району Києва.

У понеділок, 19 серпня, вранці працівникам підприємства довелося приводити до ладу зіпсоване майно.

«Замість того, щоб виконувати планову роботу по підприємству, покращувати парки та сквери, ми після вихідних виправляємо акти вандалізму. Очищаємо фонтан, промиваємо та запускаємо його, фарбуємо всі лави та урни у сквері на Сагайдачного», - йдеться в повідомленні комунальників.

Нагадаємо, 17 липня вранці у воді фонтану на Контрактовій площі було виявлено мильний розчин.

13 та 14 липня було виявлено забруднення води фонтанів «Водяна куля» та однієї чаші «Малих» фонтанів на Майдані Незалежності.

Комунальники просять у разі виявлення подібних актів вандалізму на фонтанах у центрі столиці терміново звертатися за телефоном: (044) 228-91-73 (СВКП «Київводфонд»).