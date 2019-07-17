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    Вандали залили фонтан на Контрактовій площі миючим засобом (фото)

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    Мильна піна у фонтані на Контрактовій площі - Вандали залили фонтан на Контрактовій площі миючим засобом (фото)
    Мильна піна у фонтані на Контрактовій площі
    Фото: Київ оперативний

    За останні кілька днів це вже третє псування фонтанів у Києві

    Сьогодні, 17 липня, вранці у воді фонтану на Контрактовій площі було виявлено мильний розчин.

    «На Контрактовій площі хтось залив у фонтан якусь миючу рідину. Нащо?» - йдеться в повідомленні на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

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    Вандали залили фонтан на Контрактовій площі миючим засобом (фото)
    Вандали залили фонтан на Контрактовій площі миючим засобом (фото)

    Нагадаємо, 13 та 14 липня було виявлено забруднення води фонтанів «Водяна куля» та однієї чаші «Малих» фонтанів на Майдані Незалежності.

    Воду «Водяної кулі» було зафарбовано в яскраво-зелену фарбу, а у чашу «Малого» - додано мильний розчин. Фахівці «Київводфонду» оперативно усунули пошкодження, після чого фонтани повноцінно працювали відповідно до свого робочого графіку.

    «Проте, подібні забруднення фонтанів призводять до пошкодження та швидкого псуванння обладнання», - зазначили у «Київводфонді».

    «Звертаємо увагу та ще раз закликаємо усіх мешканців і гостей міста Києва дбайливо ставитися до водограїв нашого міста! Водограї Києва – це візитівка та одна з головних прикрас столиці!» - додали на підприємстві.

    Комунальники просять у разі виявлення подібних актів вандалізму на фонтанах у центрі столиці терміново звертатися за телефоном: (044) 228-91-73 (СВКП «Київводфонд»).

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