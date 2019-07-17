Вандали залили фонтан на Контрактовій площі миючим засобом (фото)



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Мильна піна у фонтані на Контрактовій площі Фото: Київ оперативний

За останні кілька днів це вже третє псування фонтанів у Києві

Сьогодні, 17 липня, вранці у воді фонтану на Контрактовій площі було виявлено мильний розчин.

«На Контрактовій площі хтось залив у фонтан якусь миючу рідину. Нащо?» - йдеться в повідомленні на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Нагадаємо, 13 та 14 липня було виявлено забруднення води фонтанів «Водяна куля» та однієї чаші «Малих» фонтанів на Майдані Незалежності.

Воду «Водяної кулі» було зафарбовано в яскраво-зелену фарбу, а у чашу «Малого» - додано мильний розчин. Фахівці «Київводфонду» оперативно усунули пошкодження, після чого фонтани повноцінно працювали відповідно до свого робочого графіку.

«Проте, подібні забруднення фонтанів призводять до пошкодження та швидкого псуванння обладнання», - зазначили у «Київводфонді».

«Звертаємо увагу та ще раз закликаємо усіх мешканців і гостей міста Києва дбайливо ставитися до водограїв нашого міста! Водограї Києва – це візитівка та одна з головних прикрас столиці!» - додали на підприємстві.

Комунальники просять у разі виявлення подібних актів вандалізму на фонтанах у центрі столиці терміново звертатися за телефоном: (044) 228-91-73 (СВКП «Київводфонд»).