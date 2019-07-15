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    Вандали пошкодили фонтани на Майдані Незалежності (фото)

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    Воду &laquo;Водяної кулі&raquo; було зафарбовано в яскраво-зелену фарбу - Вандали пошкодили фонтани на Майдані Незалежності (фото)
    Воду «Водяної кулі» було зафарбовано в яскраво-зелену фарбу
    Фото: Київводфонд

    Невідомі кинули у фонтани зелену фарбу і мильний розчин

    У Києві 13 та 14 липня було виявлено забруднення води фонтанів «Водяна куля» та однієї чаші «Малих» фонтанів на Майдані Незалежності.

    Воду «Водяної кулі» було зафарбовано в яскраво-зелену фарбу, а у чашу «Малого» - додано мильний розчин. Про це повідомляє пресслужба СВКП «Київводфонд».

    Фахівці підприємства швидко зреагували – пошкодження були терміново усунені, після чого фонтани повноцінно працювали відповідно до свого робочого графіку.

    «Проте, подібні забруднення фонтанів призводять до пошкодження та швидкого псуванння обладнання», - зазначили у «Київводфонді».

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    Вандали пошкодили фонтани на Майдані Незалежності (фото)
    Вандали пошкодили фонтани на Майдані Незалежності (фото)

    «Звертаємо увагу та ще раз закликаємо усіх мешканців і гостей міста Києва дбайливо ставитися до водограїв нашого міста! Водограї Києва – це візитівка та одна з головних прикрас столиці!» - додали на підприємстві.

    Комунальники просять у разі виявлення подібних актів вандалізму на фонтанах у центрі столиці терміново звертатися за телефоном: (044) 228-91-73 (СВКП «Київводфонд»).

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