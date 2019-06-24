Київські митники викрили оборудку з турецькими солодощами на понад мільйон гривень



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Розмір накладеного стягнення за результатами розгляду може сягнути понад 2 млн грн

У рамках проведення операції «Бастіон» столичними митниками виявлено факт незаконного переміщення через митний кордон України турецьких солодощів вартістю понад 1 млн грн. Про це пише пресслужба ДФС України.

Українським імпортером ввезено на митну територію України 21 тонну турецьких солодощів, вартість яких за товаросупровідними документами складала 344 тис. гривень.

«При цьому, згідно з матеріалами, отриманими від митної адміністрації Турецької Республіки в рамках міжнародної взаємодії, встановлено, що дійсна вартість вищезазначених товарів під час експорту з території Турецької Республіки складала понад 1 млн гривень», — вказано у повідомленні.

Отже, надавши для митного оформлення інвойс з неправдивими відомостями щодо вартості товару, український імпортер солодощів намагався ухилитись від сплати податків та обов’язкових платежів у повному обсязі.

У прес-службі також додали, що: «Наразі відносно керівника підприємства-імпортера складено протокол про порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, санкція якої передбачає конфіскацію товарів та накладення штрафу у розмірі 100% їх вартості. Справу буде скеровано до суду, а розмір накладеного стягнення за результатами розгляду може сягнути понад 2 млн грн».