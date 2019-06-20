У «Борисполі» в’єтнамці «забули» задекларувати 200 кг одягу з Туреччини



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Іноземці, прямуючи авіарейсом зі Стамбулу, прихопили з собою партію одягу Фото: Держприкордонслужба

Одяг на 400 тисяч гривень намагалися поза контролем провезти в’єтнамці літаком з Туреччини

В аеропорту «Бориспіль» правоохоронці виявили прихований від контролю одяг. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

«В ході реалізації випереджувальної інформації прикордонники оперативно-розшукового підрозділу та окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно з працівниками митниці виявили двох громадян В’єтнаму, які поза контролем намагались провезти одяг іноземного виробництва на територію України. Іноземці, прямуючи авіарейсом зі Стамбулу, прихопили з собою партію одягу вагою 200 кг та вирішили про неї «забути» під час проходження прикордонно-митного контролю», - йдеться в повідомленні.

Виявлений товар, сума оцінки якого склала близько 400 тисяч гривень, вилучений встановленим порядком.

Представники ДФС притягнули іноземців до адміністративної відповідальності за порушення митних правил.

Нагадаємо, 18 червня у пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники спільно з митниками виявили контрабандний товар у 33-річної громадянки України.