Службовці «Київпастрансу» підозрюються у розтраті 28 млн грн на запчастинах



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Укладалися фіктивні договори щодо придбання запасних частин

Слідчі Державної фіскальної служби у Києві вважають, що службові особи комунального підприємства «Київпастранс» у 2018 році розтратили 27,94 млн грн, укладаючи фіктивні договори з ТОВ «Торгова компанія Техатон Маз» щодо придбання механічних запасних частин. Про це пише «КиевVласть» з посиланням на ухвалу Подільського райсуду Києва від 23 травня.

Щоправда, в матеріалах справи не вказано, про які саме договори йдеться. Водночас, згідно з базою даних Clarity-Project, з вересня 2017 р. по лютий 2018 р. «Київпастранс» та «Техатон Маз» уклали 37 угод на 112 млн грн. В тому числі, в 2018 р. було підписано 12 договорів на 38 млн грн.

В ході досудового розслідування як свідка допитали керівника ТОВ «Торгова компанія Техатон МАЗ». Він повідомив, що зареєстрував фірму за гроші і до її діяльності не має ніякого відношення.

В матеріалах справи зазначено, що 25 квітня 2019 р. в рамках цієї кримінальної справи керівнику фірми було пред’явлено підозру в скоєнні злочину, передбаченого, ч.2 ст. 205-1 КК України (внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення держреєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей). 26 квітня в суд було направлено обвинувальний акт відносно цієї особи.

В ході розслідування також було встановлено, що на підприємстві працює всього одна людина, а будь-які засоби виробництва або надання послуг відсутні. Також «Техатон МАЗ» відсутній за адресою своєї реєстрації.

23 травня суд дозволив слідчим тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у КП «Київпастранс».

Наразі керівником ТОВ «Торгова компанія Техатон МАЗ», яка була зареєстрована в липні 2017 р., вказано Кайумба Ноласкес Манде. Засновником компанії значиться офшорна фірма «Комфорд Лімітед» з Сейшельських островів. «Техатон МАЗ» до 22 квітня 2019 року мала київську прописку, а зараз фірма зареєстрована в Дніпрі.

Кайумба Ноласкес Манде вказано керівником ще більш ніж п’яти десятків фірм по всій Україні. Скоріш за все, в рамках цієї кримінальної справи слідчі допитували когось з попередників, оскільки перші слідчі дії проводилися ще до його призначення – до 22 квітня 2019 року.

Деякі ЗМІ пов’язували ТОВ «Торгова компанія Техатон МАЗ» з оточенням екс-директора КП «Київпастранс», депутата Київради Сергія Майзеля (фракція «Солідарність»).

КП «Київпастранс» з серпня 2016 р. очолює Дмитро Левченко. Його попередником із серпня 2014-го по квітень 2016 р. був Сергій Майзель, який з квітня 2016 по квітень 2017 р. керував Департаментом транспортної інфраструктури Київської міськдержадміністрації (КМДА).

Нагадаємо, «Київпастранс» у травні 2019 року за результатами тендерів замовило ТОВ «Ревелейшн» ремонт трамваїв на загальну суму 57,91 млн грн.